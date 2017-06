Parfüm-Know-How für Kerle: Die besten Herrenparfüms

Parfüm-Know-How für Kerle: Was Männer über Parfüms & Co. wissen müssen. Plus: Diese mit Duftstars prämierte Herrenparfüms duften besonders gut

Herrenduft Know-How: Parfümkunde für Kerle

Was Männer über Parfüms, After Shave & Co. wissen müssen

Alle Gerüche zielen, egal ob gut oder schlecht riechend, direkt auf unser Gehirn. Dort beeinflussen sie unsere Stimmung, unser Selbstbewusstsein und Instinkte wie Müdigkeit, Hunger oder das Sexualverhalten. Unser Gedächtnis merkt sich jeden dieser Gerüche. Verbindet eine Frau einen positiven Duft mit Ihnen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie ihr gut in Erinnerung bleiben.

Kein Wunder, dass immer mehr Männer sich mindestens einen Duft zulegen: Mehr als eine halbe Million Euro gaben die Deutschen 2015 laut IKW* für Herrendüfte aus, Tendenz seit Jahren steigend. Und jedes Jahr kommen neue Düfte dazu, komponiert von zum Teil namhaften Designer-Marken wie Jean Paul Gaultier, Hugo Boss oder Joop.

Wir erklären Ihnen, wie Sie in dem stetig wachsenden Herrenparfüm-Markt das für Sie optimale Herrenparfüm in der optimalen Dosierung finden, und wie Sie es richtig einsetzen.

*Industrieverband Körperpflege und Waschmittel e.V.

Aufbau eines Parfüms

Ein Parfüm setzt sich zusammen aus einer

Kopfnote , sie besteht aus leicht flüchtigen Duftstoffen (z. B. Zitrusöle)

, sie besteht aus leicht flüchtigen Duftstoffen (z. B. Zitrusöle) Herz - bzw. Mittelnote, sie haftet nur mäßig lang und gibt dem Duft den Charakter (z.B. mit Blütenextrakten)

- bzw. Mittelnote, sie haftet nur mäßig lang und gibt dem Duft den Charakter (z.B. mit Blütenextrakten) und der Basisnote, auch Fond genannt, der an den aufgesprühten Stellen noch lange zu riechen ist. Sie enthält schwere Duftstoffe wie Vanille, Moschus und Holznoten. In der Basis entscheidet sich auch, ob ein Parfüm einen leichteren Grundcharakter hat oder z.B. orientalisch geprägt ist.

Die Zusammensetzung eines Parfüms benötigt nicht nur ein feines Näschen, sondern vor allem Kreativität und Erfahrung. Nur wer weiß, welche Duftstoffe sich miteinander vertragen, kann eine harmonische Kreation erstellen. „Ein Duft besteht aus vielen Einzelduftstoffen. Die Kunst des Parfümeurs ist es, diese Duftstoffe zu einer harmonischen Komposition zu verbinden“, sagt Manuela Pfannes-Völkel, Parfümeurin bei ArtsandScents, „Es gibt leichte Duftstoffe, Glanzlichter, Fixative, Blumennoten und Charakternuancen. Ein Parfum erhält seine Persönlichkeit in seiner einzigartigen Zusammensetzung.“

Als Rohstoffe für Düfte dienen Blüten (Lavendel, Jasmin), Blätter und Stengel (Geranium, Patchouli), Früchte oder Fruchtschalen (Zitrusöle), Wurzeln (Kalmus, Iris, Angelika), Holz (Sandelholz, Zedern), Gräser oder Kräuter (Lemongras, Salbei, Thymian), Nadeln (Fichten, Tannen, Latschenkiefern), Harze und Balsame (Benzoe, Myrrhe) sowie tierische Drogen (Ambra, Moschus, Zibet).

Grob lässt sich jeder Duft in diese Stammtafel einordnen:

Fougère: frisch, hölzern, amber

frisch, hölzern, amber Orientalisch: amber, würzig

amber, würzig Chypre: ledern, frisch, zitrus

Was unterscheidet Eau de Toilette, Parfüm, After Shave, Cologne, Splash?

Ob Eau de Toilette, After Shave oder Splash – alle Duftvarianten haben eines gemeinsam: Sie sind eine Mischung aus Duftölen in einer Alkoholbasis.

Parfüm (auch „Parfum de Toilette“ oder „Eau de Parfum) hat den höchsten und intensivsten Duftstoffanteil (10-15%), deswegen ist es auch am teuersten. Da man es aber nur sparsam einsetzen braucht (und sollte), muss man es nicht so schnell nachkaufen.

Bei einem klassischen Eau de Toilette liegt die Parfumöl-Konzentration bei 6-9 %, bei einem Eau de Cologne bei acht bis zwölf Prozent.

Beim After Shave – ob mit oder ohne Alkohol – kommt es vor allem auf die Erfrischung an, deshalb ist die Duftkonzentration auch mit unter 3-7% weniger intensiv. Meist enthält es Zusatzstoffe für die Gesichtspflege.

Splashes sollen großzügig auf dem gesamten Körper verteilt werden und sind deshalb mit 2-3 % Duftkonzentration die Schwächsten im Bunde.

Parfüm richtig auftagen

Verwenden Sie die Wässerchen auf jeden Fall vor dem Anziehen – auf nackter Haut entfalten sich Düfte intensiver. Sprühen Sie im Abstand von 10 bis 20 Zentimetern auf dünne Hautzonen, wo das Blut pulsiert, etwa am Hals oder den Handgelenken. Je nach Gelegenheit und Vorliebe besprühen Männer auch z.B. am Morgen Brust und Nacken. Für den Abend und die Nacht können Sie auch mal in den Kniekehlen oder eventuell im Lendenbereich Duftmarken setzen. Vorsicht: Alles außer After Shave ist für das Gesicht zu aggressiv.

Dosierung: Die Nase stumpft schnell ab. Schon nach drei bis vier Monaten nimmt sie den immer gleichen Geruch nicht mehr wahr. Deshalb: Düfte auch mal wechseln und stets nach dem Grundsatz: weniger ist mehr. Wie "wenig" ist subjektiv und abhängig von der Intensität der Duftnote. Leichte Düfte verfliegen schneller als schwere (ca. 8 Stunden). Meist reicht es, morgens und abends aufzusprühen.

Andererseits kann eine Duftdusche Sie kräftig aufmuntern, wenn Sie tagsüber in ein Zwischentief geraten. Sie können so viel Parfum auftragen wie sie wollen - Schweißgeruch können Sie damit nicht verstecken. Im Gegenteil: Der zerstört das Bukett. Besondere Sparsamkeit ist für den Restaurantbesuch (in Amerika sind Parfüms dort vielfach verboten, weil sie den Geschmack beeinträchtigen) und für Konferenzen geboten. Für ein Rendezvous können Sie schon etwas mehr Parfüm auftragen.

Wichtig: Mixen sie keine Parfüm-Cocktails: Unterschiedliche Duftnoten zerstören sich gegenseitig. Die von Aftershave, Deo, möglichst auch Duschgel und Body-Lotion sollten mit Ihrem Parfüm identisch oder zumindest neutral sein. Fast jede Kosmetikmarke bietet heute das komplette Sortiment mit der gleichen Duftausrichtung an.

Wie haltbar sind Düfte?

Keine Sorge, so schnell verdirbt Ihr teures Eau de Parfum nicht! Die Sprühvorrichtung verhindert, dass viel Luft in die Flasche gelangt. Besonders lange haben Sie Freude an Ihrem Duft, wenn Sie ihn im Kühlschrank aufbewahren und vor Licht und Hitze schützen. Düfte halten ungeöffnet drei bis fünf, geöffnet etwa anderthalb Jahre. Danach verändert sich das Aroma. Eine Weiterverwendung wäre aber nicht gesundheitsschädlich. Bei Sonnen- und bzw. Wärmeeinwirkung können schon früher Farbveränderungen und verdickte Konsistenz auftreten.



So wirken Parfüms

Die meisten von uns verlassen sich mehr auf ihre Augen als ihre Nase. Dabei leistet unser Riechorgan einiges. Die wichtigsten Fakten:

Wie funktioniert Riechen?

10 Millionen Riechzellen mit 80 Millionen Riechhärchen befinden sich in Ihrer Nase. Diese leiten Gerüche an das limbische System weiter – den entwicklungsgeschichtlich ältesten Teil unseres Gehirn. Diese Schaltstelle steuert verschiedene Körperfunktionen, lebenswichtige Instinkte wie Hunger und Durst, aber auch unsere Emotionen. Gefühle und Düfte hängen also miteinander zusammen.

Welche Rolle spielen die Nasenlöcher?

Ein Geruch wird als angenehmer empfunden, wenn er durchs rechte Nasenloch eingeatmet wird, entdeckten Forscher der University of California. Mit dem linken Nasenloch können Düfte dagegen sicherer identifiziert werden. Offenbar liefert jedes Nasenloch Informationen vor allem an „seine“ Gehirnhäfte. Dabei gilt die rechte als die emotionale, die linke als die logisch-intellektuelle Seite.

Ist Duft für Frauen wichtiger als für Männer?

Studien der Psychologie-Professorin Rachel Herz von der amerikanischen Brown Universität bestätigen, dass Frauen mehr Wert auf Düfte legen als Männer. Brown hatte knapp 200 junge Menschen befragt, worauf sie beim anderen Geschlecht am meisten achten. Während Männer hauptsächlich Wert auf das Aussehen einer Frau legten, nannten Frauen an erster Stelle den Geruch eines Mannes.

Durch die höhere Östrogenmenge haben Frauen außerdem ohnehin einen besseren Riecher: Das Hormon aktiviert die Geruchsrezeptoren. Um den Eisprung herum steigt der weibliche Östrogenlevel auf sein Maximum an – deshalb haben Frauen in dieser Zeit auch ein besonders empfindliches Näschen.

Wie hängen Düfte mit unserer Erinnerung zusammen?

Verbindet man mit einer Erinnerung einen bestimmten Geruch, bleibt sie besonders lang im Gedächtnis – ihre Intensität ist nach einem Jahr erst um 20 Prozent gesunken. Unsere Augen können da nicht mithalten: Visuelle Erinnerungen haben schon nach drei Monaten 50 Prozent ihrer Intensität verloren.

Gibt es Sexlockstoffe?

In der Tierwelt existieren so genannte Pheromone: Sexbotenstoffe, die der Partnerfindung dienen. Im Internet gibt es unzählige Parfumhersteller, die ihren Wässerchen angeblich Pheromone beimischen. Es handelt sich dabei jedoch um Sexuallockstoffe von Tieren. Davon findet man zwar auch beim Menschen einige; allerdings ist ihre Wirkung bei uns wesentlich komplexer und weniger vorhersagbar.

Auf Androstenon zum Beispiel, das vom Eber stammt und auch im Achselschweiß von Männern enthalten ist, reagieren Frauen genetisch bedingt unterschiedlich: In Studien empfand ein Drittel der Testpersonen den Geruch als unangenehm, ein Drittel beschrieb ihn als sandelholzartig, ein Drittel roch überhaupt nichts. Die Wahrnehmung hing außerdem auch davon ab, in welchem Zyklusabschnitt sich die Frauen befanden. Und außerdem zählt bei uns Menschen der visuelle Reiz wesentlich mehr, als die Geruchskommunikation.

So können Ingredienzien unsere Stimmung beeinflussen:

Erotisierend: Ambra, Ingwer, Jasmin, Moschus, Patchouli, Sandelholz, Vetiver, Ylang-Ylang, Zimt

Ambra, Ingwer, Jasmin, Moschus, Patchouli, Sandelholz, Vetiver, Ylang-Ylang, Zimt Aufheiternd: Basilikum, Geranium, Grapefruit, Koriander, Muskatnuss, Orangenblüte, Rosenholz, Zitrone

Basilikum, Geranium, Grapefruit, Koriander, Muskatnuss, Orangenblüte, Rosenholz, Zitrone Konzentrationsfördernd: Eukalyptus, Lemongras, Minze, Nelke, Rosmarin, Verbena, Zitrone

Eukalyptus, Lemongras, Minze, Nelke, Rosmarin, Verbena, Zitrone Entspannend: Geranium, Lavendel, Koriander, Patchouli, Salbei, Sandelholz, Vanille, Ylang-Ylang, Zimt

Geranium, Lavendel, Koriander, Patchouli, Salbei, Sandelholz, Vanille, Ylang-Ylang, Zimt Anregend: Iris, Kardamom, Kiefernnadel, Lorbeer, Nelke, Pfeffer

Iris, Kardamom, Kiefernnadel, Lorbeer, Nelke, Pfeffer Gegen Stress: Basilikum, Rosenholz

Wie finde ich das richtige Parfüm?

Um beim Parfumkauf den richtigen Riecher zu haben, sollten Sie folgende Faktoren beachten:

Nehmen Sie sich Zeit. „Ein Parfüm braucht ca. 10 Minuten um seinen eigentlichen Duftcharakter zu entfalten“, sagt Parfüm-Expertin Pfannes-Völkel.

Sprühen Sie den Duft auf die Haut! Wer nur an der Flasche oder einem Teststreifen schnuppert, riecht hauptsächlich die Kopfnote und den Alkohol. Erst mit dem Eigengeruch Ihrer Haut ist der Duft komplett!

Verreiben Sie den Duft nicht mit den Fingern. Durch die Reibung entsteht Wärme, die das Duftaroma verändern kann.

Davidoff, Armani, Boss, Prada, Hilfiger, Joop - so viele gute Herrenparfüms locken in der Parfümerie. Aber mäßigen Sie sich: Das menschliche Gehirn kann höchstens drei unterschiedliche Düfte gleichzeitig wahrnehmen. Falls

Sie sich durch das komplette Parfümsortiment testen wollen, stehen in Parfümerien meist Kaffeebohnen bereit. Sie neutralisieren den Geruchssinn und ermöglichen die Fortsetzung der Duftaufnahme.

Kaufen Sie Ihren Duft am Morgen, denn da ist die Nase noch, genau wie Ihr Gehirn, am aufnahmefähigsten.

Mehr Tipps zum Herrenparfüm-Kauf gibt Duftberater Thomas Kretchmer in diesem Interview.

Welche Faktoren beeinflussen, wie mein Parfüm sich auf meiner Haut entwickelt?

‚Le Male‘ von Jean Paul Gaultier ist sowohl Ihr Lieblingsparfüm als auch das Ihres Kumpels. Sie tragen es beide, doch bei ihm duftet es ganz anders. Das kann an der Ernährung liegen, Getränke und Gewürze, aber auch Medikamente können den Eigengeruch der Haut verändern. Weil bei der Entfaltung eines Duftes diese 3 Faktoren eine wichtige Rolle spielen:

Vom Träger ausgehend (s.g. intrinsische) Faktoren:

Ernährung: Getränkte aber vor allem Gewürze haben Einfluss auf den Hautgeruch

Arzneimittel: Die Einnahme von Medikamenten kann den Eigengeruch der Haut verändern

Getränkte aber vor allem Gewürze haben Einfluss auf den Hautgeruch Die Einnahme von Medikamenten kann den Eigengeruch der Haut verändern Umwelteinflüsse (Extrinsische Faktoren):

Klima /Wetter/Region : Jede Umgebung bringt einen eigenen Geruch mit sich. Besonders das Klima kann ein und denselben Duft anders wirken lassen. Beispielsweise wird bei feuchter Luft die Kopfnote unter Umständen als weniger intensiv wahrgenommen.

: Jede Umgebung bringt einen eigenen Geruch mit sich. Besonders das Klima kann ein und denselben Duft anders wirken lassen. Beispielsweise wird bei feuchter Luft die Kopfnote unter Umständen als weniger intensiv wahrgenommen. Die Zusammensetzung des Parfüms:

Eine stärkere Duftstoffkonzentration hält meist länger auf der Haut. In der Regel haftet also ein Eau de Parfum deutlich länger als ein Aftershave. Ein Duft mit starker Basisnote (Hölzer, Weihrauch, Moschus, Vanille) haftet ebenfalls länger.

Duftstoffallergie - Parfüm bei Allergikern

Wer unter einer Duftstoffallergie leidet, reagiert bei Hautkontakt (teilweise auch über Luftkontakt) mit einer allergischen Hautreaktion auf natürliche oder künstliche Duftstoffe. Das häufigste Symptom hierbei ist ein Juckreiz auf der Haut in Verbindung mit Hautausschlag und trockenen Ekzemen.

„Alle Zitrusessenzen (Orange, Zitrone, Mandarine etc.) sind phototoxisch, das heißt bei Hautkontakt und Sonneneinstrahlung können sich dunkle Hautflecken bilden. Einige Lösungsmittel mit denen ätherische Öle gewonnen werden können Allergien auslösen. Das gleiche gilt für Zusatzstoffe wie künstliche Fixative, Farbstoffe und Lichtfilter“, erklärt Expertin Manuela Pfannes-Völkel.

Die Duftstoffallergie ist bei Männern die am häufigsten vorkommende Kontaktallergie. Reagieren Sie allergisch auf bestimmte Parfums oder Kosmetika, sollten Sie einen Allergietest beim Hautarzt (Epikutantest / Pflastertest) durchführen. Auf diese Weise wird die Reaktion auf die wichtigsten Duftstoffmischungen untersucht. Auf Ihrem Allergieausweis werden nach dem Test die Vorkommen des Allergens notiert. Auf diese Weise können Sie Kosmetika und Parfüms, die die unverträglichen Substanzen enthalten meiden, und eine Alternative finden.

Doch nicht nur Duftstoffe, sondern auch der Alkoholgehalt im Parfüm kann der Auslöser für eine allergische Reaktion sein. Reagiert die Haut beim Kontakt mit Alkohol empfindlich, empfiehlt die Expertin Pfannes-Völkel Parfümöl, Solid Perfume (Parfumcremes mit sehr hohem Duftstoffanteil auf Wachsbasis) oder eine Aftershave Lotion als Alternative.

Auch Nicht-Allergikern empfiehlt die Expertin beim Einkauf eines Duftes unbedingt auf die Qualität des Parfüms achten: „Ein gutes Parfum kommt ohne künstliche Fixative und sonstige Zusatzstoffe aus und enthält auf Hautverträglichkeit geprüfte Duftstoffe.“

Text: Inga Sprengel/Christine Naefeke