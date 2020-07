Sommerdüfte Das sind die 5 besten Herrenparfüms für den Sommer

Dein bisheriges Parfüm wird dir bei der Wärme zu schwer? Dann solltest du mal an diesen sommerlich-leichten Düften schnuppern

Das Thermometer klettert in die Höhe und du kannst dein Parfüm plötzlich nicht mehr riechen? Das geht vielen Männern so. Die typisch männlichen Noten in Herrenparfüms riechen jenseits der 25-Grad-Marke einfach viel zu schwer und werden teilweise sogar richtig unangenehm.

Wie finde ich einen Sommerduft, der zu mir passt?

Trotzdem gilt: Um einen Sommerduft zu finden, der zu dir passt, solltest du am besten ein Parfüm mit Noten wählen, die du sonst auch trägst. Bei Männerdüften sind das höchstwahrscheinlich Moschus, Holz, Vetiver oder Leder. Die maskulinen Noten sollten nur nicht so dominant sein, wie in deinem gewohnten Duft. Viel besser: Ein Mix aus typisch männlichen Gerüchen mit erfrischenden Noten.

Typisch Sommer sind zum Beispiel Zitrusfrüchte, frische Gräser und Blumen (riechen im richtigen Mix nicht feminin, versprochen!). Besonders erfrischend: Duftwasser mit "maritimen Noten". Damit ist gemeint, dass die Parfümeure versucht haben, den Duft von Meerwasser einzufangen. Und wenn Strand-Geruch nicht Sommer-Feeling pur versprüht, dann wissen wir auch nicht weiter.

Lust auf Erfrischung bekommen? Dann kommen hier die 5 besten Sommerdüfte für Männer, ausgewählt von unserer Redaktion.

PR "Cipresso di Toscana" riecht wie Urlaub in Italien

Duften wie die Amalfi-Elite

Wieder ein Tag am Schreibtisch und du könntest dich nicht weiter entfernt vom Capri-Urlaub fühlen? Zumindest kannst du mit Acqua di Parmas "Cipresso di Toscana" auch hierzulande nach der Amalfi-Elite riechen: Der edle Mix aus Salbei, Lavendel und Orangennoten wirkt elegant, aber nicht dominant und passt damit perfekt als Business-Duft für heiße Tage im Büro.

PR "Cool Water" gehört zum Sommer, wie Sand an den Strand

Sommer-Klassiker: Davidoffs "Cool Water"

Wenn es um frische Sommerdüfte geht, darf "Davidoff Cool Water" nicht fehlen. Der Duft ist seit über 30 Jahren eines der beliebtesten Herrenparfüms überhaupt. Jetzt wird er noch besser: In "Cool Water Intense" ergänzen frische, zitrusartige Kopfnoten und eine fruchtige Herznote die beliebte Komposition. Das macht den Duft noch spannender, ohne ihn komplett zu verändern.

PR "Tacit" von Aesop duftet erfrischend anders

Würzig, aber leicht: Tacit von Aesop

"Tacit" riecht genau so, wie man es von einem Duft von Aesop erwarten würde: clean, unaufdringlich aber trotzdem besonders. Was ihn von der Masse an austauschbaren aquatischen Düften abhebt, ist ein erfrischender Mix von Kräutern – unter anderem Basilikum – und Zitrusnoten. Darauf wirst du garantiert oft angesprochen!

PR "Marble Sea" wurde von den Gemälden Casper David Friedrichs inspirert

Sommerlicher Unisex-Duft fürs Beach-Feeling

"Marble Sea" von Atelier Oblique soll, wie der Name verrät, an den Duft des Meeres erinnern. Und das merkt man schon beim ersten Sprühen: Der Mix aus würzig-maskulinem Moschus mit frischer Bergamotte und Minze versetzt die Gedanken vom Schreibtisch an den Traumstrand. Übrigens: Inspiriert wurde das Parfüm von den Meeres-Bildern Casper David Friedrichs.

PR Cooler geht's nicht: "Dior Homme Sport Very Cool Spray"

Spritzig frischer Sommerduft von Dior

Wusstest du, dass du bei Frauen am besten ankommst, wenn du auf sportlich-frische Düfte mit Zitrone und Blutorange setzt? Gleich beide Noten vereint das "Homme Sport Very Cool Spray" von Dior. Durch die Spray-Flasche (funktioniert wie bei einem Deo) ist es wunderbar leicht, dass du es praktisch nicht überdosieren kannst. Gut so, denn das mögen Frauen – egal, wie gut ein Duft riecht – wirklich gar nicht.

Und, welcher Duft klingt am besten? Wir empfehlen dir, die 5 Düfte in der nächsten Parfümerie einfach mal aufzusprühen und zu auszuprobieren, welches Sommerparfüm dir auf deiner Haut gefällt.