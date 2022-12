Geschenkideen für Männer Die besten Weihnachtsgeschenke für Männer 2022

Es gibt viele gute Ideen, was du einem Vater, Bruder oder Kumpel zu Weihnachten schenken kannst. Hier kommt unsere Inspiration: Wir haben dir die Top-Tipps zusammengesucht, mit denen du auf jeden Fall punkten wirst. Viel Spaß beim Aussuchen und Schenken.

1. Rasier-Set von Harry's

Harry's Nur während der Weihnachtszeit gibt es den berühmten Winston-Rasierer in limitierter Weihnachts-Edition

Hier direkt bei Harry's bestellen (30 €)

Harry's beweist, dass Rasierer keine Unmengen kosten müssen, um qualitativ in der ersten Liga mitzuspielen. Im Weihnachts-Set ist alles dabei, was Mann für eine gepflegte Rasur braucht: Der Winston-Rasierer, Rasiergel, drei Klingenköpfe und ein Reise-Cover, um die Klingen (beziehungsweise dich) unterwegs zu schützen. Das kommt bereits alles in einer wunderschönen festlichen Geschenkbox verpackt zu dir zu Hause an. Der Winston-Rasierer besticht übrigens durch seinen gewichtigen Zink-Druckguss-Körper, wodurch er schwerer als andere Rasierer in der Hand liegt. Die Folge: Du rasierst automatisch mit weniger Druck, wodurch weniger Verletzungen entstehen.

2. Plattenspieler von Teufel

Teufel DUAL DT 500 Plattenspieler von Teufel

Stilvoller und eleganter als der DUAL DT 500 kann ein Plattenspieler nicht aussehen. Zusammen mit dem angenehmen Klang ist der Plattenspieler ein tolles Geschenk, auch für Männer, die ihre alte Plattensammlung aus dem Keller holen und den Alltag entschleunigen möchten. Über einen USB-Anschluss kannst du deine Platten auch über einen Rechner digitalisieren und archivieren.

Hier bei Mediamarkt bestellen

3. Geschenkset: Biere der Welt

Hersteller / Amazon Geschenkset: Biere der Welt

Bierset bestellen bei Amazon

Wer auch auf etwas exotischere Hopfen-Drinks steht, kommt mit dieser Bier-Box absolut auf seine Kosten. Das Set kommt in einer coolen Geschenkkiste inklusive Verkostungsanleitung, vier Bierdeckeln und Infos zu den Bieren. Diese kommen tatsächlich allesamt aus unterschiedlichen Ländern: 12 Biere, 12 Länder. Der Geschmack könnte demnach nicht unterschiedlicher sein, schließlich braut man in Italien, Japan, Irland oder der Türkei nicht gleich. An vielen Orten der Welt gehört Bier zum Kulturgut dazu. Schön also, wenn man sich darauf einlässt und seinen Bier-Horizont erweitert. Und wenn du es richtig anstellst, bekommst du von dieser Bier-Kollektion ja auch was ab.

4. Klassisches Langarmhemd von Engbers

Engbers Ein klassisches Hemd können die meisten Männer gebrauchen

Erhältlich im Onlineshop von Engbers (49,95 €)

Ein schickes Hemd braucht jeder Mann im Schrank. Doch nicht jeder will dafür viel Geld ausgeben. Das macht ein klassisches Langarmhemd zum perfekten Geschenk, über das sich fast jeder Mann freut. Dieses marineblaue Hemd von Engbers wirkt durch den sportiven Schnitt und das nicht aufdringliche Muster angenehm lässig und gleichzeitig schick. Dadurch, dass das Hemd zu 97 Prozent aus Baumwolle und zu 3 Prozent aus Elastan besteht, ist es gemütlich zu tragen.

5. Wein-Erlebnis-Box von WAJOS

WAJOS Wein-Erlebnis-Box von WAJOS

Verfügbar im Onlineshop von WAJOS (39 €)

Diese edle Weinprobe aus der Mosel-Region gibt es im Onlineshop von WAJOS. Die Weine stammen allesamt vom Familienweingut Walter J. Oster aus dem rheinland-pfälzischen Dohr. Unter anderem wird am Bremmer Calmont angebaut, der als steilster Weinberg Europas gilt. Für Weinliebhaber und insbesondere Riesling-Fans ist dieses Set das ideale Weihnachtsgeschenk. Es enthält neben 8 vielfältigen Flaschen Wein (100 ml) und einer Flasche regionalem Gin (60 ml) auch allerlei spannende Informationen über Region, Weingut und die Macher hinter den Kulissen.

6. Polar Ignite 3

Hersteller Sportuhr: Polar Ignite 3​

Hier bestellen: Polar Ignite 3

Du suchst ein Weihnachtsgeschenk für einen sportbegeisterten Mann? Dann ist die Polar Ignite 3 einen Blick wert. Die Multi-Sportuhr bietet allerlei Funktionen. Und sieht im Alltag außerdem schick aus. Die Uhr gibt's in drei verschiedenen Farben: Schwarz, Braun, Lila und Beige. Mit der Hilfe dieser Uhr kannst du deinen eigenen natürlichen Rhythmus kennenlernen, um möglichst viel Energie für den Tag zu haben und Bestleistung zu erbringen. Durch einen Fitness-Test, Walking-Test und einen Laufleistungstest sammelt sie verschiedenste Informationen zu deinem Fitness-Level.

Zum breiten Funktionsumfang der GPS-fähigen Smartwatch gehört die Pulsmessung durch einen Sensor, sie gibt dir basierend auf gesammelten Informationen Trainingsempfehlungen oder klärt dich über deinen Verbrauch von Nährstoffen durch dein Training auf. Auch die Schlafanalyse ist bei der Uhr ein großes Thema: Sie sagt dir unter anderem, wie sehr du dich im Schlaf erholt hast und wie deine perfekte Schlafroutine aussehen sollte. Für mehr Entspannung zeigt die Uhr dir Atemübungen. In der Polar-Flow-App lassen sich Training, Erholung und Belastung im Blick halten. Über viele verschiedene Profile kann man zwischen 150 Sportarten auswählen. Die Uhr ist damit geeignet für Läufer, Kraftsportler oder all die, die es sich für 2023 vorgenommen haben.

7. The Ritual of Hammam – Purifying Collection

Hersteller THE RITUAL OF HAMMAM: Purifying Collection von Rituals

Hier bestellen: The Ritual of Hammam

Eine Statistik zeigt, dass Menschen, die gut riechen, sympathischer wirken. Mit diesem Set von Rituals hast du das volle Rundumpaket: 200 ml Duschschaum, 50 ml Körper- und Haarspray, 70 ml Duftspray, 70 ml Duftstäbchen und 200 ml Körpercreme. Die Duftnoten Eukalyptus, Rosmarin und Minze beleben nicht nur die Sinne, sondern sind auch reinigend und regenerierend. Das Set ist schick im Origami-Stil – von der japanischen Kunst des Schenkens inspiriert – designt. Das Beste: Die Box im Origami-Stil kann nach dem Aufbrauchen der Produkte auch anderweitig, wie als Aufbewahrungsbox von Fotos, genutzt werden.

8. Gemeinsame Unternehmungen Shutterstock silhouette of concert crowd in front of bright stage lights. Dark background, smoke, concert spotlights, disco ball

Konzerttickets kannst du beispielsweise über eventim.de bestellen

Materielle Geschenke sind nicht so dein Ding oder du willst nicht, dass dein Geschenk nur in der Ecke rumsteht und einstaubt? Dann verschenke doch einfach gemeinsame Zeit. Der zu Beschenkende mag Bewegung? Dann schenk doch einen Gutschein für eine Runde Fußballgolf, Squash oder eine Quad-Schnupperstunde. Oder such dir ein Konzert aus und kauf Konzertkarten euer Lieblingskünstler! Oder vergesst den Alltagsstress bei einer Comedy-Show und haltet euch den Bauch vor Lachen.

9. Messerschärfer

Hersteller Schleifstein von Tyrolit

Hier direkt bei Tyrolit bestellen

Mit diesem Messerschleifer können alle stumpfen Messer wieder einsatzbereit gemacht werde. Je nach Vorlieben kann das Messer im Liegen oder im rechten Winkel zur Sockelfläche geschliffen werden, indem der aus Keramik bestehende Schleifstein in eine Einkerbung gesteckt wird. Durch die rechteckige Form lässt sich das Produkt super verstauen. Das Kästchen, in dem der Schleifstein liegt, ist aus Eichenholz und hinterlässt einen sehr hochwertigen, stilvollen Eindruck. Durch den Einsatz des Schleifsteins werden lästige Schnippel-Arbeit wie Tomaten, Kürbis und Möhren zur Leichtigkeit und das Kochen bringt wieder richtig Freude.

10. Lesestoff

Hersteller Ein Krimi passt perfekt zur dunklen Jahreszeit

Das Buch kannst du bei Thalia bestellen

Mit einem Tee, Kerzenlicht und ein paar Keksen im Lesestuhl neben dem Weihnachtsbaum sitzen und endlich mal wieder in Ruhe paar Zeilen lesen. Gerade die dunkle Jahreszeit ist perfekt für einen Krimi wie den von Jo Nesbo: Darin beauftragt ein unter Mordverdacht stehender Immobilienmakler den heruntergekommenen Hobbydetektiv Harry Hole, die Morde aufzuklären.

In 8 Schritten zum guten Geschenk

Mit unseren Profi-Schenker-Tricks kann nichts mehr schiefgehen.

1. Vergiss keinen Feiertag! Damit du nicht mit leeren Händen dastehst, solltest du dich von deinem Kalender rechtzeitig auf Feiertage hinweisen lassen. Für wichtige Termine stellst du am besten automatische Erinnerungen im Smartphone ein.

2. Genau hinhören! Spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem dich dein Kalender an den bevorstehenden Termin erinnert, solltest du in Gesprächen genau hinhören. Dein Vater spricht ständig in höchsten Tönen von diesem neuen Fitnesstracker. Der Bruder geht immer mit großen Augen an der Schaufensterscheibe vorbei, in dem diese coolen Sneakers stehen? Der Kumpel spricht ständig von diesem neuen Computerspiel? Dann solltest du dir genau das merken. Ein solches Geschenk beweist, dass du zugehört und dir Gedanken gemacht hast sowie den Geschmack deines Gegenübers kennst.

3. Gehirn anstrengen! Erstelle eine Liste, auf der du alles aufschreibst, was dir zur dem Mann einfällt – seine Interessen, seine Hobbys, seine liebsten Dinge. Diese visuelle Darstellung hilft, die Wünsche einzugrenzen. Er geht jedes Wochenende zum Fußball? Dann wäre Fan-Bekleidung oder Tickets für ein besonderes Spiel vielleicht eine Idee.

4. Auf Bekannte zugehen! Dir fällt trotzdem nichts ein? Dann frage einen gemeinsamen Kumpel oder Verwandte von ihm, die du auch kennst. Durch diese Methode ergibt sich auch die Möglichkeit, gemeinsame größere Geschenke zu organisieren.

5. Einfach nachfragen! Es klingt unkreativ, ist aber eine der besten Methoden: nach den Wünschen fragen. US-Forscher der University of Harvard haben erwiesen, dass gewünschte Geschenke am besten ankommen.

6. In sich gehen! Immer noch keine Idee? Dann schenke etwas, an dem du auch Spaß hast. Beispiel: Du magst schnelle Autos und weißt, dass dein Kumpel auch nicht abgeneigt ist? Dann schenke ihm doch ein Fahrsicherheitstraining oder eine Runde auf dem Nürburgring. Zwei US-Psychologinnen erwiesen in einer Studie im "Journal of Experimental Social Psychology", dass ein Geschenk, das den Schenker widerspiegelt, die Freundschaft stärken kann.

7. Geld spielt keine Rolle! Verabschiede dich von dem Gedanken, dass ein Geschenk mit großer Wirkung viel kosten muss. Auch eine Grillparty oder ein Netflix-Abend kann deinen Kumpel glücklich machen. Oft ist die Geste und die Tatsache, dass sich jemand bemüht hat, viel mehr wert.

8. Selbst überreichen! Wenn du das Präsent per Post verschicken musst, geht das natürlich nicht. Ansonsten ist der Akt der Übergabe etwas Besonderes. Schaue den Beschenkten an und achte auf Reaktionen. Warte ab, bevor du dein Geschenk erklärst. Wenn du unsere Tipps beherzigt hast, ist eine Erklärung aber sowieso nicht mehr nötig.