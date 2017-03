Online Musik hören: Das sind die besten Radiosender im Internet

Das Internet bietet ein riesiges Angebot an Online-Radiosendern. Wir haben für jeden Musikgeschmack den passenden Sender gefunden

Die besten internationalen Radiosender im Internet

Entfernungen spielen bei Webradio-Sendern keine Rolle, denn der Empfang findet ganz einfach per Stream statt. Wenn es darum geht, den richtgen, kostenlosen Internet-Musiksender zu finden, dürfen Sie sich also auch gerne in den USA, Südamerika oder Asien umhören. Bei diesen internationalen Sendern lohnt sich das Lauschen besonders:

Deep House Lounge: Bei Freunden von gepflegter House- und Elektro-Musik kommen die Beats der Deep House Lounge mit ihrer amerikanischer Ader immer gut an. Der Radiosender aus Philadelphia hat es sich darüber hinaus zur ehrgeizigen Aufgabe gemacht, die besten Live-Broadcasts von Underground-Music im Internet abzuliefern.

Zum Sender geht's hier: deephouselounge.com

Zum Sender geht's hier: hot108.com

Zum Sender geht's hier: carribeanvibes.com

Zum Sender geht's hier: wxqr.com

Zum Sender geht's hier: paulinrio.com

Zum Sender geht's hier: gfm.fm

Die besten Musiksender im Internet für Deutschland und Europa

Vor allem hierzulande gibt es ein breites Spektrum an hörenswerten Webradio-Sendern, teilweise sogar komplett ohne nervige Werbung und Nachrichten. Hier unsere Empfehlungen für jeden Musikgeschmack: