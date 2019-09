Kopfhörer im Angebot Die 10 trendigsten Kopfhörer zum Bestpreis

Ob In-, Over- oder On-Ear: Wir verraten euch, welche Kopfhörer für unterschiedliche Zwecke zurzeit besonders beliebt sind – und wo es sie gerade am günstigsten gibt. Am besten schnell zuschlagen, denn die Angebote gelten nur für begrenzte Zeit

Bei Kopfhörern kommt es mittlerweile nicht mehr allein auf Qualität bei Verarbeitung und Klang an. Merkmale wie Noise Cancelling, Bluetooth, ein hoher Tragekomfort oder schickes Design werden immer wichtiger. Allerdings hat das alles auch seinen Preis. Wer aber nach aktuellen Angeboten Ausschau hält und vergleicht, kann einen ordentlichen Batzen Geld sparen. Hier könnt ihr euch sicher sein, dass nicht nur die Kopfhörer top sind, sondern auch der Preis!

Wie funktioniert's?

In der großen Übersichtstabelle und unter jedem einzelnen Kopfhörer findet ihr den Preis, zu dem es das Produkt gerade am günstigsten zu shoppen gibt. Dahinter läuft ein Algorithmus, der tagesaktuell alle verfügbaren Shops nach Angeboten überprüft. Der angezeigte Preis ist also garantiert up-to-date!

Hier die Top-Ten der angesagtesten Kopfhörer und wo du sie gerade im Angebot shoppen kannst:

1. Samsung Galaxy Buds

Hersteller Die Galaxy Buds von Samsung kosten 149 Euro (UVP)

Vorbei die Zeiten, in denen irgendwelche Kabel nerven. Die unauffälligen In-Ears von Samsung vermitteln ein ganz eigenes Freiheitsgefühl und bleiben auch beim Sport sicher im Ohr. Bis zu sechs Stunden lässt sich mit den Galaxy Buds laut Hersteller ohne Aufladen Musik hören. Die raffinierte Soundtechnologie im Inneren kommt vom Klang-Spezialisten AKG.

2. Apple Airpods

Hersteller Die Apple Airpods kosten mit kabellosem Ladecase 229 Euro (UVP)

Die beliebten kabellosen In-Ear-Kopfhörer sind nicht nur super schick, sondern auch sehr praktisch, intelligent und leicht zu bedienen. Sprachassistentin Siri ist integriert, der Akku hält bis zu sechs Stunden. Wer mehr wissen will: Hier geht's zu unserem ausführlichen Sport-Test der Apple AirPods!

3. Bose QuietComfort 35 II

Hersteller Die QuietComfort 35 (2. Generation) von Bose kosten 349,95 Euro (UVP)

Bose zählt zu den Pionieren in Sachen aktives Noise Cancelling und arbeitet seit über zehn Jahren an dessen Perfektion. Das hört man auch – beziehungsweise eben nicht. Die zweite Generation des QC35-Kopfhörers bündelt die gesammelte Erfahrung in einem schönen Over-Ear-Design und bietet nun auch Sprachsteuerung, wahlweise mit Alexa oder dem Google Assistant.

4. Sony WH-1000XM3

Hersteller Die WH-1000XM3 von Sony kosten 379 Euro (UVP)

Der Around-Ear-Kopfhörer von Sony ist eine echte Alternative zu Boses QC35. Das aktive Noise Cancelling hat in der Fachpresse Bestnoten eingefahren und auch hier ist Alexa mit an Bord. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem der Sieger wohl eher nach persönlichem Geschmack gekürt wird.

5. Teufel Real Blue

Hersteller Die Real Blue von Teufel kosten 169,99 Euro (UVP)

Ein echter Testsieger – Platz 1 bei Stiftung Warentest in der Kategorie Bluetooth-Bügelkopfhörer (Ausgabe 05/2019). Seine ohrumschließende Bauform soll den typisch hochwertigen Teufel-Sound bestens zur Geltung bringen. Auch mit dabei: eine Touch-Steuerung an der Ohrmuschel, ein Klappmechanismus und Akkupower mit bis zu 30 Stunden Laufzeit.

6. Beats Solo3 Wireless

Hersteller Die Solo3 Wireless von Beats kosten 199,95 Euro (UVP)

Beats-Kopfhörer gelten mit ihrem schlichten, klaren Design und in ihren vielen Farbvarianten als besonders stylisch. Wer also noch das passende Sound-Accessoire für seinen Look sucht, wird mit den Solo3 garantiert glücklich. Denn auch klangtechnisch brauchen sich die kabellosen On-Ears nicht zu verstecken.

7. Sennheiser Game One

Hersteller Das Game One-Headset von Sennheiser kostet 169 Euro (UVP)

Unter Gamern hat sich das Game One als eines der beliebtesten Stereo-Headsets überhaupt etabliert. Kein Wunder: Der Trage- und Bedienkomfort ist erstklassig, der Klang präzise und durch die 3,5-mm-Klinkenanschlüsse passt es an PC, Mac und Konsole (zum Beispiel PS4 oder Xbox One).

8. Nura Nuraphones

Hersteller Die Nuraphones von Nura kosten 399 Euro (UVP)

Wenn ihr nach einem Kopfhörer mit einer echten Innovation sucht, sind diese Bluetooth-Bügelkopfhörer genau das Richtige für euch. Denn die Nuraphones erstellen über einen Gehörtest ein individuelles Hörprofil, das perfekt auf die eigene Hörleistung angepasst ist und tatsächlich viel besser klingt als Standard-Einstellungen anderer Kopfhörer. Ein Highlight für Musikliebhaber!

9. JBL Endurance Sprint

Hersteller Die Endurance Sprint von JBL kosten 49,99 Euro (UVP)

Diese In-Ear-Sport-Kopfhörer bieten perfekten Sitz, auch wenn ihr es sportlich mal auf die Spitze treiben wollt. Acht Stunden kabellose Wiedergabe, wasserdicht und die Bedienung klappt auch per Berührungssteuerung.

10. Beyerdynamic Soul Byrd

Hersteller Die Soul Byrd von Beyerdynamic kosten 79 Euro (UVP)

Für alle, die lieber – ganz klassisch – kabelgebundene In-Ears wollen: Die ergonomisch geformten Soul Byrd zählen zu den flachsten In-Ears auf dem Markt, was vor allem dem Tragekomfort zugutekommt. Am Kabel befindet sich eine kleine 3-Tasten-Fernbedienung mit Mikrofon, um volle Funktionalität mit Android- und iOS-Geräten zu garantieren.