So werden Sie Ihre Erkältung schnell wieder los

Gönnen Sie Ihrem Körper Ruhe, dann werden Sie Ihre Erkältung auch schnell wieder los © wavebreakmedia / Shutterstock.com

5. Wie kann ich eine Erkältung über Nacht loswerden?

Ob Sie einen Infekt über Nacht loswerden, können wir nicht versprechen. Was Ihre Genesung über Nacht enorm beschleunigen kann, ist ein künstlich herbeigeführtes, leichtes Fieber. Denn eine erhöhte Körpertemperatur tötet die Viren in Ihrem Blut – deshalb sollte man auch ein leichtes Fieber bei Grippe und Erkältung nicht gleich mit fiebersenkenden Mitteln bekämpfen. Tipp: Legen Sie sich gut zugedeckt ins Bett, trinken Sie schweißtreibende Holunder-, Ingwer- oder Lindenblüten-Tees und schwitzen Sie die Erkältung aus. Indem Sie Ihren Körper im Bett, also ohne körperliche Anstrengung, überhitzen, wirkt die Wärme virentötend wie ein leichtes Fieber.

>>> Knutschen bei Grippe? Das müssen Sie bei Erkältungen wissen

6. Darf man bei einer fiebrigen Erkältung Sport treiben?

Steigt die Körpertemperatur, sollten Sie zu Hause bleiben – und auf Sport verzichten. Nie solche Infekte ignorieren. "Bei einer Grippe sind die Viren im ganzen Körper verteilt", erklärt Mediziner Prang. "Strengen Sie sich beim Sport an, steigt mit dem Puls auch die Durchblutung. Dann werden die Viren öfter durch den Körper gepumpt als bei niedrigem Puls." So gelangen sie auch in das Herz, was dazu führt, dass Herzklappen und -muskel in Mitleidenschaft gezogen werden können. Das bedeutet Alarmstufe Rot für Ihre Gesundheit, denn eine Herzmuskelentzündung kann zu einem chronischen Herzfehler führen. Sobald das Fieber weg ist, kann man am darauffolgenden Tag wieder mit lockeren Lauf- oder Radeinheiten beginnen. In den nächsten Tagen können Sie die Intensität auf mittlere Stufe erhöhen, die Ausläufer einer Grippe oder eines Infekts verschwinden auch so. Als Faustregel für die Zeit, in der die Erkältung abklingt, gilt die Hals-Regel: Sind die Erkältungssymptome nur oberhalb der Kehle – Halsschmerzen, Schnupfen, Kopfweh –, können Sie wieder Sport (und die letzten Erreger aus Ihrem Körper) treiben.

>>> Sport trotz Erkältung? Das sollten Sie unbedingt wissen

Fazit: Unsere Tipps helfen Ihnen, Ihre Erkältung schnell wieder loszuwerden. Ganz wichtig ist, gleich bei den ersten Symptomen mit den Maßnahmen zu beginnen. Am besten aber wappnen Sie Ihren Körper schon im vornherein gegen Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Indem Sie Ihre Hände regelmäßig waschen, auf ausreichend Schlaf, wenig Stress und eine gesunde Ernährung achten. Verzichten Sie auf Zucker, das die Vitamin C-Ausnahme hemmt, und setzen Sie in der Erkältungszeit auf zinkhaltige Lebensmittel. Ihr Immunsystem fährt dann auf Hochtouren und Sie kommen gesund durch jede Erkältungswelle.

>>> So stärken Sie Ihr Immunsystem