Frisuren-Trends: Männerfrisuren 2017

Trend Frisuren für Männer 2016/2017: The Capri

The Capri ist ein Klassiker unter den Herrenfrisuren. Um ihn in Form zu bringen, sollten Sie eine etwa haselnussgroße Menge Gel-Wax in den Handflächen verteilen und es großzügig ins gesamte Haar geben. Profi-Tipp vpm Michi Jung: „Achten Sie darauf, dass das Gel-Wax nicht austrocknet oder fest wird.“ Anschließend ziehen Sie mit einem feinen Kamm einen Scheitel und kämmen Ihr Haar streng zur Seite. „Gehen Sie am besten mehrfach mit dem Kamm vom Scheitel her übers Haar, um jede einzelne Partie zu fixieren und so in Form zu bringen“, rät unser Experte.