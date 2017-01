Trend-Düfte: Die besten Parfüms für Männer 2016/2017

Parfüm-Trends 2016 für Männer: Marc Jacobs Splash Kollektion 2016

Inspiriert von seiner ersten Splash Kollektionen will Marc Jacobs auch 2016 mit einer neuen Duftserie die Essenz des Sommers einfangen. In zarten Farben spiegelt jeder der 4 Splashes den unbeschwerten Spirit von Marc Jacobs wider. Mit dabei , auf vielfachen Wunsch der Fans: Marc Jacobs Rain. Der aquatisch-florale Duft ist ein Klassiker unter den Splashes. Neu dabei ist Marc JaccobsCucumber, ein frischer, kühler Duft mit aquatischer Gurke, aromatischem Lotusblatt und Kaktusblüte, einer blumigen Herznote aus Lindenblüte, blauer Tigerlilie und Freesie. In der Basis sorgen geeister Moschus und helle Hölzer für einen bleibenden, weichen und sinnlichen Eindruck.

In Marc Jacobs Cotton treffen belebende Noten von Pfirsich, Bergamotte und Mandarine, Lavendel, Jasmin, Baumwoll-Akkord und Maiglöckchen auf weißes Wildleder, Moschus und helle Hölzern. Last but not least: Der fruchtig-holzige Duft Marc Jacobs Pear. Das verführerische Aroma reifer Birnen bildet den Auftakt, Bergamotte und Zitronenschale sorgen für Frische. Die Herznote strahlt mit Wacholder, einem Gin-Akkord und Freesie süße Üppigkeit aus. Moschus, Teakholz und weicher Amber balancieren den Duft sanft, warm und sinnlich aus.

Sämtliche Marc Jacobs Splashs gibt es als 100 ml EdT für zirka 55,00 €