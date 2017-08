Bodyweight-Training: Die besten Übungen ohne Geräte

Starke Beine: Sumo-Kniebeugen auf Zehenspitzen

Verlangen Beinen und Gesäß alles ab

A. Etwa in doppelter Hüftbreite aufstellen und die Arme auf Schulterhöhe vorstrecken. So weit in die Knie gehen (Gesäß nach hinten), bis die Oberschenkel etwa in der Waagerechten sind.

B. Aus dieser Haltung so hoch wie möglich auf die Zehenspitzen gehen. Diese Position halten Sie 5 Sekunden. Dann die Füße wieder absetzen, ehe Sie sich wieder hoch in den Stand drücken.