Joggen bei Kälte und Schnee: 12 Tipps fürs Laufen im Winter

Bronchien, Stirn- und Nebenhöhlen droht Gefahr durch die kalte Zugluft. Langsames Luftholen entlastet die Bronchien. Wenn es richtig eisig wird (unter null Grad), atmen Sie am besten nicht mehr durch den Mund. Grund: Der Weg durch die Nase wärmt und befeuchtet die Luft, bevor sie in die Lunge gelangt. Absolvieren Sie dann auch keine intensiven Einheiten (wie Intervall-Training), ansonsten würden Sie zu tief einatmen. Und kalte Luft kann auf Dauer die Lunge schädigen. Im Allgemeinen stärkt Laufen im Winter Ihr Immunsystem, da sich dann vermehrt Antikörper bilden; zu intensive Laufeinheiten können den Körper jedoch schwächen.

Die Lösung: Nicht nur die frühe Dunkelheit, auch Nebel, Regen oder Schneefall verringern im Winter die Sicht. "Idealerweise laufen Sie dann auf beleuchteten Wanderwegen", sagt Wilfried Raatz. Joggen Sie nur auf Straßen, die Sie kennen, oder weichen Sie auf kaum befahrene Industriegebiete aus. Und halten Sie sich immer schön links. Tragen Sie helle Kleidung, ziehen Sie eine reflektierende Weste an und pinnen Sie sich ein LED-Blinklicht an Ihre Jacke. Auch eine Taschenlampe in der Jackentasche ist sinnvoll, etwa, um einen trockenen Weg durch eine Serie von Pfützen zu finden.

Joggen Sie nur auf Straßen, die Sie kennen © Shutterstock

Laufhindernis fehlende Motivation

Das Problem: Sie fühlen sich so unmotiviert, wie noch nie in Ihrem gesamten Leben

Die Lösung: Ein harter Arbeitstag liegt hinter, ein harter Lauf vor Ihnen – da lümmeln Sie sich doch lieber auf die Couch. "Um sich dann noch zum Laufen zu überwinden, überlegen Sie sich am besten eine kleine Belohnung", rät Raatz. Denken Sie an die heiße Dusche oder die frisch gebrühte Tasse Tee, die Sie sich nach dem Training gönnen werden. Oder an Ihre Freundin, mit der Sie es sich später unter der Decke bequem machen, um Ihr hinzugewonnenes Testosteron zu testen. Bringt es das nicht, suchen Sie sich einen hartnäckigen Trainingspartner. Oder Sie reden sich ein, dass zehn Minuten heute ausnahmsweise genügen – sind Sie erst mal draußen, überzeugen Sie sich leicht vom Gegenteil. Kein lästiger Pollenflug, keine brütende Hitze behindert Ihre Leistungsfähigkeit wie noch vor einigen Monaten. Gucken Sie sich genau an, wie anders Ihre Laufrouten im Winter aussehen – oder wie süß Joggerinnen mit roten Nasen sind.

Und geraten Sie ruhig mal auf Abwege. Raatz: "Gehen Sie mal ins Gelände, rennen Sie bergauf und bergab." Das macht doppelt Laune: "Regelmäßiges Laufen kurbelt die Produktion von Serotonin an", erklärt Sportmediziner Völker. Das ist besonders im Winter wichtig, weil dann die Produktion des Gute-Laune-Hormons durch den Tageslichtmangel auf Sparflamme läuft.