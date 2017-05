It's BBQ-Time: 50 leckere Grillrezepte fürs BBQ

Ob saftiges Steak, feurige Chicken Wings oder Pizza vom Grill: Unsere 50 besten BBQ-Rezepte bieten alles, was das Männerherz in der Grillsaison begehrt

BBQ-Time: Grillrezepte für jede Gelegenheit

Mit den steigenden Temperaturen, steigt auch die Lust auf ein saftig gegrilltes Stück Fleisch. Doch Steak und Würstchen sind nicht das Einzige, was man auf dem Grill lecker zubereiten kann. Es gibt zahlreiche (zum Teil ziemlich abgefahrene) Grillrezepte für Ihr BBQ, die Sie garantiert noch nicht ausprobiert haben. Wie wäre es zum Beispiel mit einer ganzen Dorade, gegrillten Garnelen oder einer knusprigen Pizza vom Grill?

Ihrer Fantasie sind im Hinblick auf leckere Rezepte zum Grillen keine Grenzen gesetzt. Mit einer Ausnahme: Ein absolutes "No Go" für echte Grill-Fans sind vormarinierte oder bereits gewürzte Steaks, Filets, Spieße & Co. Diese Fertigprodukte können Sie im Supermarkt getrost links liegen lassen. Denn hier verstecken sich nicht nur zahlreiche Zusatzstoffe, wie Aromen, sondern häufig auch zugesetzter Zucker. Diese ungesunden "Beilagen" hat ein qualitativ hochwertiges Stück Fleisch nun wirklich nicht nötig. Und auch Ihr Sixpack wird es Ihnen danken.

BBQ-Rezepte mit Fleisch

Beim Stichwort Grillen denken wohl die meisten zuallererst an Fleisch. Der Klassiker: Steaks vom Rind oder Schwein. Doch es gibt noch viel mehr Grillrezepte mit Fleisch, bei denen Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen wird, versprochen! Wie wäre es zum Beispiel mal mit einem Burger vom Grill? Patties aus Hackfleisch lassen sich nämlich nicht nur in der Pfanne, sondern genauso gut auf dem Grill zubereiten. Sie wollen lieber einen Chicken Burger? Auch kein Problem, einfach Hähnchenbrust grillen und als Burger-Patty verwenden. Wer mit Holzkohle grillt, bekommt zudem ein richtig schönes Raucharoma.



Für noch mehr Abwechslung sorgen Marinaden, die durch Kräuter und verschiedene Gewürze, Ihrem Fleisch den extra Kick geben. Wer dem amerikanischen BBQ-Vorbild ein Stückchen näher kommen möchte, der sollte dringend mal Maiskolben, Pulled Pork oder Spareribs grillen. Pulled Pork (es gibt auch Pulled Beef oder Pulled Chicken) wird dabei im Smoker oder Kugelgrill „Low & Slow“ gegart, sprich: langsam und bei niedrigen Temperaturen. Das Ergebnis ist ein unglaublich zartes Stück Fleisch, welches man dann „zerzupft“ (englisch to pull = zupfen, ziehen) und meist mit BBQ-Sauce und Coleslaw (Krautsalat) als Burger serviert.

Grillrezepte mit Fisch

Gegrillter Fisch weckt Erinnerungen an den letzten Urlaub am Meer. Egal ob Thunfisch- oder Lachsfilet, eine ganze Forelle oder Krustentiere, wie Garnelen oder Muscheln: Mit den passenden Grillrezepten, wird Fisch zu einem wahren Genuss. Wer Thunfisch ganz frisch bekommt, für den haben wir ein ganz besonderes BBQ-Rezept: Dafür wird das Thunfischsteak nur circa zwei Minuten pro Seite gegrillt, sodass es beim Aufschneiden innen noch roh ist. Das hat absolutes Feinschmecker-Potential. Übrigens punkten fettreiche Sorten, wie Lachs oder Thunfisch, nicht nur mit Ihrem Geschmack, sondern auch mit einem hohen Gehalt an gesunden Omega-3-Fettsäuren. Noch ein Grund mehr, das ein oder andere Grillrezept mit Fisch zu testen.

Veggie-BBQ: Vegetarische und vegane Rezepte zum Grillen

"Grillen ohne Fleisch? Das geht doch gar nicht, oder?" Von wegen! Es gibt mindestens genauso viele, leckere vegetarische Grillrezepte. Und damit meinen wir nicht die stinknormalen Beilagen, wie Brot, Gemüse und Salate. Gefülltes Gemüse, gebackene Süßkartoffeln, vegetarische Burger, Tofu-Würstchen, Grillkäse oder Feta-Päckchen & Co. machen selbst einem saftigen Stück Steak Konkurrenz. Und auch Veganer kommen – nicht nur dank diverser Fleischersatzprodukte – beim Grillen voll auf Ihre Kosten.

Gemüsesorten wie Auberginen, Zucchini, Paprika oder Spargel, werden auf dem Grill zum echten Leckerbissen. Mariniert, als Spieße oder gefüllt. Die Auswahl an Grillrezepten für Gemüse ist unendlich. Langeweile? Fehlanzeige! Probieren Sie es doch einfach mal aus. Sie sollen danach ja nicht gleich zum Veganismus konvertieren. Gegrilltes Gemüse, Kartoffeln & Co. eignen sich ja schließlich auch prima als Beilage zu Fleisch und Fisch. Eine gesunde Alternative zum obligatorischen Nudelsalat mit fetter Mayo ist das allemal.



Und jetzt heißt es: Auf die Kohlen, fertig, los! Grill anschmeißen, Freunde einladen und schon können die vielen Grillrezepte getestet werden. Wir wünschen viel Spaß und guten Appetit.