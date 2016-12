Bauch-weg-Training: So kommen Sie schlank durch die Weihnachtszeit

Ob Weihnachtsfeier, Festtagsessen oder Silvesterparty – mit unseren Tipps und Trainingsprogrammen kommen Sie schlank durch die Weihnachtszeit. Und können sogar ruhig sündigen

Schlank die Winter- oder Weihnachtszeit zu überstehen, fällt nicht gerade leicht. Alle Jahre wieder bunkern wir über die Feiertage ein paar Extra-Pfunde – um sie im Frühjahr mit großem Aufwand wieder loszuwerden. Oft wird behauptet, dass der Stoffwechsel in der kalten Jahreszeit automatisch herunterfährt und wir zum Zunehmen tendieren. "Ein solches Sparprogramm gibt es nicht", erklärt Professorin Ursel Wahrburg, Ökotrophologin an der Fachhochschule Münster. "Argumentiert man mit der Evolution, müsste der Stoffwechsel eher hochfahren. Denn unsere Vorfahren hatten im Gegensatz zu uns nicht den Luxus, in gut geheizten Räumen zu leben. Sie brauchten also mehr Energie, um die höhere Wärmeabgabe des Körpers auszugleichen." Eindeutig belegt ist aber auch das nicht.

Zu wenig Bewegung im Winter

Auf unsere Gene können wir den Winterspeck also nicht schieben. Aber worauf dann? "Schuld sind vor allem unsere Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten in der kalten Jahreszeit", sagt Günter Wagner vom Bad Nauheimer Institut für Sporternährung. Während wir im Sommer leichte Speisen bevorzugen, tendieren wir im Winter zu deftigem Essen. "Gut möglich, dass wir da einen gewissen Trieb verspüren, auch aus der Erfahrung, dass Fett ein guter Isolator ist. Trotzdem handelt es sich um einen Lebensstil, nicht um einen körperlichen Drang." Dass das Angebot an frischem Obst und Gemüse im Winter deutlich karger ausfällt, kommt noch hinzu. Und es mangelt uns im Winter an Bewegung: Oft gehen wir nur raus, wenn es unbedingt nötig ist. Kurze Wege legen wir lieber per Auto statt zu Fuß oder mit dem Rad zurück. Die Energiebilanz gerät so rasch ins Ungleichgewicht – vor allem, wenn man vorweihnachtliche Verlockungen wie etwa Punsch und Plätzchen in diese Rechnung einbezieht.

Mit Muskeln gegen den Winterspeck

Damit diese Ihnen keine Magenschmerzen bereiten, haben wir zusammen mit dem Münchener Diplom-Sportwissenschaftler Slatco Sterzenbach drei Workouts für 3 typische Feiertags-Futterszenarien erstellt. Das Versprechen des Buchautors ("Der perfekte Tag", Heyne, um 20 Euro, www.lebenskraft.com): „Wenn Sie vor dem jeweiligen Ereignis unsere Trainingseinheit durchziehen, können Sie danach mit gutem Gewissen zugreifen." Jede Einheit hat eine Ausdauer- und eine Kraft-Komponente. Ihr Vorteil: Sie verheizen Kalorien nicht nur beim Sport, sondern auch noch während der Weihnachtsfeier oder der Silvesterparty. "Für den Muskelaufbau benötigt der Körper jede Menge Energie – und Muskeln wachsen erst nach dem Training", erklärt Sterzenbach. Wer möchte, kann eines unserer drei Workouts ab sofort auch zwei- bis dreimal pro Woche absolvieren. Die so aufgebaute Muskelmasse erhöht sogar den täglichen Grundumsatz. "Jedes einzelne Gramm Muskelmasse benötigt ständig Energie, sogar im Schlaf" sagt Sterzenbach.

