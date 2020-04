Muskelaufbau im Home-Gym Mit diesem Plan klappt Muskelaufbau auch zu Hause

Trautes Heim, Glück allein. Aber lässt sich in den eigenen vier Wänden auch Muskulatur aufbauen? Definitiv! Und das Beste: Unser hocheffektiver 8-Wochen-Plan zeigt dir Schritt für Schritt, wie du daheim für Zuwächse am ganzen Körper aufbauen kannst. In puncto Effektivität steht ein Home-Workout dem Training im Gym nämlich in nichts nach. Einzige Voraussetzung: Du arbeitest mit einem strukturierten Trainingsplan, der durch "gainiale" Übungen und smart gewählte Belastungs-Parameter schlichweg wirkt.

Unsere Empfehlung Hast Du einen Gutscheincode? Trainingsplan 8-Wochen-Plan: Mehr Muskeln im Home Gym effektiver Muskelaufbau zu Hause

für Anfänger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan

8 Workouts, 48 Übungen

nur Kurzhanteln und Hantelbank nötig

35 Seiten, druck-optimiert 7,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern!

Was brauche ich für Muskelaufbau zu Hause?

Alles, was du neben deinem eigenen Körpergewicht zusätzlich brauchst, sind zwei im Gewicht verstellbare Kurzhanteln. Diese wirst du in den anstehenden Einheiten sowohl in reinen Kurzhantel-Übungen benötigen, aber auch, um Bodyweight-Übungen zu erschweren. Zudem benötigst du eine stabile Hantelbank. Diese Equipment-Kombi ist eine der besten Investitionen überhaupt und erweitert die Vielfalt deiner Übungen zu Hause immens. Du musst dir beides erst noch zulegen? Dann empfehlen wir dir unsere hochqualitativen Tools von Men’s Health Power.

Wie wähle ich das richtige Trainingsgewicht?

Equipment parat? Dann nichts wie ran an die Umsetzung. Hier solltest du dir für jedes einzelne Workout eine wichtige Grundregel merken: Die letzte Wiederholung jedes Satzes solltest du gerade noch mit sauberer Technik schaffen, anders gesagt: mit letzter Kraft, aber in korrekter Ausführung. Gelingt dir dies nicht, trainiere weiterhin mit dem aktuellen Arbeitsgewicht, bis du die vorgegebene Wiederholungszahl packst. Schaffst du die anvisierte Anzahl, dann solltest du das Arbeitsgewicht im nächsten Workout steigern. Auf diese Weise stellst du die oben angesprochene Leistungssteigerung sicher und schenkst deinen Muskeln einen adäquaten Reiz, der Anpassungen in Form von Wachstum zur Folge hat.

Muskelaufbau ist keinesfalls aufs Gym bechränkt. Wer zu Hause clever trainiert, kann dort ebenso effektiv an Muskelmasse zulegen und die Zuwächse anschließend im Badezimmer-Spiegel direkt feiern. Unser voll auf Aufbau ausgerichteter Trainingsplan verpasst dir in 8 Wochen athletische Breite.

