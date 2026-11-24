Weihnachten ohne Plätzchen? Undenkbar! Doch wer auf seine Ernährung achtet, möchte vielleicht auch beim Backen etwas anders machen. Gesünder heißt aber nicht weniger lecker, das zeigen wir dir hier.

Mit Haferflocken, Nüssen, Eiklar und je nach Rezept etwas Proteinpulver bringst du Abwechslung auf den Weihnachtsteller – ohne auf Genuss zu verzichten. Unsere 4 Varianten liefern dir Ideen für mehr Eiweiß oder weniger Zucker im Gebäck. Kalorienarm sind sie deshalb nicht automatisch – in deinen Fitnessplan passen sie trotzdem.

Warum Protein-Plätzchen eine gute Alternative sein können Klassische Weihnachtskekse enthalten meist jede Menge Zucker, Butter und Weißmehl – das liefert zwar Energie, aber kaum Nährstoffe. Protein-Plätzchen sind dagegen echte Allrounder: Sie versorgen dich mit hochwertigem Eiweiß, das beim Muskelaufbau hilft, und halten dich länger satt. Gleichzeitig schonen sie deinen Blutzuckerspiegel, was Heißhunger-Attacken vorbeugt.

Statt Zucker kommen Xylit oder Erythrit zum Einsatz – beide haben kaum Kalorien und sind zudem zahnschonend. Damit passt der Plätzchenteller auch in deine Fitnessroutine – ganz ohne schlechtes Gewissen.

Und keine Sorge, die Kekse müssen keinen Schönheitspreis gewinnen. Die inneren Werte zählen. Und damit hängen unsere Protein-Cookies und Low-Carb-Kekse alle anderen auf dem Plätzchenteller ab.

4 Weihnachtsrezepte für deinen Plätzchenteller Von nussigen Zimtsternen bis zu Haferflocken-Cookies mit extra Eiweiß: Diese 4 Rezepte bringen Abwechslung in deine Weihnachtsbäckerei. Such dir deinen Favoriten aus und leg los!

1. Low-Carb-Zimtsterne Low Carb durch die Weihnachtszeit? Das ist mit diesem Rezept möglich. Selbst klassische Weihnachtskeks-Rezepte, wie Zimtsterne, lassen sich mit ein paar Tricks in eine kohlenhydratarme Variante verwandeln.

Zutaten für etwa 25 bis 30 Stück:

2 Eiweiß (frisch oder Eiklar aus der Flasche)

100 g gemahlene Mandeln

100 g gemahlene Haselnüsse

100 g Puder-Erythrit

1 Spritzer Zitronensaft

1-2 TL Zimt

optional: 1 TL gemahlene Vanille

HandmadePictures / Shutterstock.com Low Carb backen funktioniert am besten mit Zuckeralternativen wie Xylit oder Erythrit

Zubereitung:

Backofen auf 150 Grad Umluft vorheizen und ein Backblech mit Backpapier bereitstellen. Die Eiweiße steif schlagen. Dann mit Puder-Erythrit vermengen, bis sich der Zuckerersatz gut aufgelöst hat. Zitronensaft dazugeben. Drei gehäufte Esslöffel vom Eiweiß-Mix beiseitestellen. Gemahlene Nüsse und Zimt unter das Eiweiß heben und mischen, bis ein nicht mehr allzu feuchter Teig entstanden ist. Teig für 15 Minuten ruhen lassen und dann zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie etwa 4 bis 5 Millimeter dick ausrollen, mit Sternenförmchen ausstechen. Sterne mit dem beiseitegestellten Eiweiß-Mix bestreichen. Die Low-Carb-Zimtsterne für etwa 10 Minuten backen. 2. Paleo-Weihnachtskekse Ab jetzt können auch Anhänger der Paleo-Diät beherzt in die Keksdose greifen: In diesen Fitness-Cookies stecken nur gesunde Zutaten, wie Banane, Apfel- und Cashewmus. Weizenmehl und Zucker sucht man darin vergeblich, denn die sind nach der Paleo-Diät tabu.

Zutaten für 20 Kekse:

2 reife Bananen

5 EL Apfelmus (ungesüßt)

2 EL Mandelmus

150 g Haferflocken

1 EL Proteinpulver oder Backprotein

30 g Zartbitterschokolade

Anastasia_Panait / Shutterstock.com Bananen-Cookies mit Zartbitterschokolade

Zubereitung:

Den Ofen auf 175 Grad vorheizen. Die Bananen mit einer Gabel zerdrücken. Apfelmus, Cashewmus, Haferflocken und (am besten geschmacksneutrales) Proteinpulver unterrühren. Zartbitterschokolade klein hacken und untermischen. Den Teig in esslöffelgroßen Portionen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben, 25 Minuten backen und gut abkühlen lassen. Wichtig: Achtung beim Erhitzen von Proteinpulver Achte beim Backen mit Proteinpulver darauf, dass das Produkt nicht den Süßstoff Sucralose enthält. Dieser ist in der EU zwar als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen, doch sollte es nicht erhitzt werden. In einer Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) wird darauf hingewiesen, dass sich durch die Hitze beim Backen oder Kochen gesundheitsschädliche Stoffe bilden können. Es gibt jedoch kaum ein Pulver, das frei von Sucralose ist.

3. Protein-Plätzchen für Sportlerinnen Um diese Plätzchen musst du keinen Bogen machen. Die enthalten nämlich nur gute Zutaten sowie viel Protein.

Zutaten für rund 15 Cookies:

150 g Haferflocken

45 g Proteinpulver (z.B. Vanille)

ein mittelgroßes Ei

2 TL Backpulver

15 g Mandelblättchen

1 Schuss Milch

Gostua / Shutterstock.com Protein-Kekse mit Mandelblättchen

Zubereitung:

Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Haferflocken mit dem Vanille-Protein, Ei und dem Backpulver vermischen und so viel Milch hinzugeben, bis eine klebrige Konsistenz entsteht. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, damit sich die Kekse nach dem Backen leichter lösen lassen. Mit den Händen oder mit einem Löffel flache Kekse formen und über das gesamte Blech verteilen. Die Kekse sollten nicht zu dick sein, da sie im Backofen noch etwas aufgehen. Dann die Mandeln auf den Haferflockenkeksen verteilen, für 15 bis 20 Minuten in den Backofen geben, bis sie goldbraun sind. 4. Zuckerfreie Kokosmakronen Der "Quickie" unter den Weihnachtskeksen lässt sich super schnell zubereiten, schmeckt aber so gut, als hättest du den halben Tag am Ofen geschuftet. Kokosmakronen sind genau richtig für die schnelle Nummer zwischen Aufwachen und Frühstück.

Zutaten für rund 18 schnelle Kokosmakronen:

2 Eiweiß (frisch oder Eiklar aus der Flasche)

80 g Kokosraspeln

40 g gemahlene Mandeln

2 EL Honig

1⁄2 TL Vanillepulver

1 Prise Salz

Back-Oblaten (kein Muss, funktioniert auch ohne)

Africa Studio / Shutterstock.com Blitzschnell gebacken, noch schneller gegessen: Kokosmakronen

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Eiweiß mit Salz steif schlagen, danach Honig und Vanille unterheben. Kokosraspeln und Mandeln zur Eiweißmasse geben und gut vermengen. Oblaten auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen und jeweils einen Teelöffel Kokosschnee darauf geben. Anschließend etwa 10 Minuten backen, dann wenden und weitere 5 Minuten backen. Die 4 ultimativen Tipps, wie dein Sixpack die Adventszeit überlebt

Infobox: Geht auch veganes Proteinpulver?Ja, du kannst die Rezepte auch mit pflanzlichem Proteinpulver backen, zum Beispiel von Vetain. Wichtig: Pflanzliche Pulver können Flüssigkeit anders binden als Whey. Gib bei Bedarf etwas mehr Milch oder Pflanzendrink hinzu, bis die Teigkonsistenz passt.

Backtipps für die perfekten Protein-Plätzchen Damit deine Fitness-Cookies nicht nur gesund, sondern auch richtig lecker und knusprig werden, solltest du beim Backen ein paar Dinge beachten – so gelingen dir die Protein-Plätzchen garantiert:

Richtig dosieren: Proteinpulver bindet Flüssigkeit – gib Milch oder Eiweiß nach Gefühl dazu, bis der Teig formbar ist.

Proteinpulver bindet Flüssigkeit – gib Milch oder Eiweiß nach Gefühl dazu, bis der Teig formbar ist. Nicht zu heiß backen: 160 bis 180 Grad reichen völlig. Zu viel Hitze lässt Eiweiß austrocknen.

160 bis 180 Grad reichen völlig. Zu viel Hitze lässt Eiweiß austrocknen. Abkühlen lassen: Damit die Kekse nicht brechen, erst auskühlen lassen, bevor du sie vom Blech nimmst.

Damit die Kekse nicht brechen, erst auskühlen lassen, bevor du sie vom Blech nimmst. Frisch halten: In einer luftdichten Dose halten sich Protein-Kekse bis zu einer Woche.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Protein-Plätzchen Kann ich auch veganes Proteinpulver verwenden? Ja! Erbsen-, Reis- oder Sojaprotein funktionieren genauso gut – du musst eventuell etwas mehr Flüssigkeit zugeben. Sind Protein-Plätzchen wirklich gesünder? Definitiv. Sie enthalten weniger Zucker und mehr Nährstoffe. Trotzdem gilt: Auch gesunde Kekse liefern Kalorien – also genießen, nicht übertreiben. Kann ich die Plätzchen einfrieren? Klar! Luftdicht verpackt halten sie sich bis zu 3 Monate und schmecken nach dem Auftauen fast wie frisch gebacken. Geht das Protein beim Backen verloren? Die Hitze verändert die Struktur der Eiweiße – sie denaturieren. Dadurch verschwindet das Protein aber nicht: Dein Körper kann es weiterhin als Eiweißquelle nutzen.