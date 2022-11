Anzeige MEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 18 Gewinne eine CAP CAMARAT von HERBELIN

Mit seiner Sportlichkeit und Eleganz ist der französische Zeitmesser CAP CAMARAT – BLACK EDITION 1645BN14 von HERBELIN das ideale Timepiece für Männer, die ebenso viel Wert auf ausdruckstarkes Design wie auf Funktionalität und Alltagstauglichkeit legen. Mit dieser Uhr ziehen Sie garantiert die Blicke auf sich.

Als Herzstück im Inneren dieser Automatikuhr mit Sichtboden schlägt das Schweizer Werk Sellita 11 ½ SW200-1. Die Uhr ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und rundum mit einer sehr widerstandsfähigen High-Tech Diamond-Like-Carbon (DLC) Beschichtung veredelt.

Ganz in Schwarz gehalten, wirkt die Uhr am Handgelenk markant und sportlich. Das Zifferblatt in Schwarz kommt durch das mit Streifen versehene French Navy Zifferblatt besonders gut zur Geltung und wird von einem kratzfesten Saphirglas geschützt.

Die mit Leuchtmarkierungen ausgestattete Indizes sowie Stunden- und Minutenzeiger und die Datumsanzeige auf 6 Uhr gewährleisten eine gute Ablesbarkeit. Dank der Doppelfaltschließe lässt sich die Automatikuhr sicher befestigen und abnehmen. Die Wasserdichte mit bis zu 10 bar rundet das Funktionsspektrum des Ton in Ton gehaltenen Zeitmessers ab.

Die Fakten:

Cap Camarat Automatic 1645BN14 - Black DLC Automatic

Ø 40,5 mm - Herrenautomatikuhr, Swiss Made Automatikwerk

Edelstahl 316L / Black High Grade DLC Beschichtung

kratzfestes Saphirglas, Leuchtzeiger und - indizes, Sichtboden, Doppelfaltschließe

wasserdicht bis zu 10 bar ( 100 M.)

Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten:

Wann sprechen Mediziner von Gynäkomastie?

Tipp: Die Antwort versteckt sich in diesem Artikel!

