Unser Trainingslager im Süden Das Men's Health Camp

Ruck, zuck in Bestform! Trainiere eine Woche mit den Experten des größten Männer-Magazins der Welt

Das erwartet dich im Men's Health Camp

7 Tage Sport-Action in Novo Sancti Petri/Andalusien

Wampe weg! Muskeln aufbauen! Energie tanken!

Training mit Men's Health Top-Experten

Mehr als 30 Sportangebote pro Tag

Vollpension und Unterbringung im 4 Sterne Hotel

Hochwertiges Goodie-Bag mit Produkten von unseren Partnern

Sport und Action für Jedermann – ob alt oder jung, dick oder dünn, unsportlich oder athletisch: Wir bieten Männern im Men's Health Camp individuelle Trainingsprogramme, Action und eine Menge Spaß!

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der aktuellen Umstände muss das Men's Health Camp im Frühjahr 2020 leider abgesagt werden. Es tut uns sehr leid!

Alle Betroffenen werden umgehend von unserem Reiseveranstalter adamare kontaktiert..

Termine 2020

Frühjahrs-Camp: 25.04. bis 02.05.2020 (Absage wegen Coronavirus)

Herbst-Camp: 15.10. bis 22.10.2020

Die Coaches

Die besten Men's Health Experten aus ganz Deutschland: Profisportler, Sportwissenschaftler, Mediziner, Personal-Trainer - jeder ein renommierter Experte in seinem Spezialgebiet. Beste Voraussetzungen also, um in Bestform zu kommen und neue Sportarten und Fitness-Trends auszuprobieren.

Die Unterkunft

Das 4 Sterne Hotel Valentin Novo Sancti Petri an der Costa de la Luz liegt direkt am Dünen-Gürtel des endlosen Sandstrand La Barrossa. Prämiert mit dem HolidayCheck Gold Award 2019 und dem Zertifikat für Excellenz von TripAdvisor, ist das Hotel der perfekte Ort für das Men's Health Camp.

Lust auf Sport und Workout

Jeden Tag im Men's Health Camp stehen zahlreiche Ausdauer- und Krafteinheiten auf dem Programm. Aber es bleibt natürlich auch Zeit für Erholung und neue Freundschaften. Gemeinsam mit bis zu 150 anderen Camplern erwartet dich eine Vielfalt an Trainings-Angeboten. Die Größe der Kurse variiert zwischen Kleingruppen und Workouts mit bis zu 25 Teilnehmern. Dank des cleveren Baukastensystems bestimmst du, an welchen Kursen und Workshops du teilnimmst.

