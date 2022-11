Anzeige MEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 10 Gewinne ein Premium-X-Mas-Set von Nintendo

Das ist drin im Nintendo-X-Mas-Set: Nintendo Switch - OLED-Modell, Bayonetta 3, Mario Strikers: Battle League: Football und eine 12-monatigen Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft.

Nintendo Switch – OLED-Modell: lässt alle Videospiele dank 7-Zoll-OLED-Bildschirm und schmalerer Einfassung in ganz neuem Glanz erstrahlen – wortwörtlich. Die intensiven Farben des Bildschirms und sein hoher Kontrast liefern ein beeindruckendes Spielerlebnis im Handheld- und Tisch-Modus. Die Spieler können außerdem nahtlos zwischen den beiden Modi nahtlos wechseln und alle Nintendo-Spiele genießen- wann, wo und mit wem man will.

Also, Konsole an und lassen Sie sich verzaubern von Bayonetta. Sie hat ellenlange Zöpfe, ist bewaffnet von Kopf bis Fuß und betörend schön. Für die volle Hexenpower muss sich Bayonetta im dritten Teil der Serie mit einem Hexenzirkel zusammenschließen. Atemberaubende Kämpfe und prächtige Videosequenzen sorgen dafür, dass die Action im Spiel kein Ende nimmt.

Sportlich geht es dafür in Mario Strikers: Battle League Football zu, denn wenn Mario, Peach und weitere Champions des Pilz-Königreichs den Platz betreten, geht die Post ab! Hier sind gutes Zusammenspiel, Tacklings, Items und spek-takuläre Hyperschüsse gefragt, um siegreich aus den spannenden Matches zu gehen. Dank Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft verbinden Sie sich online mit Freunden, um gegen sie zu spielen.

Die Nintendo Co. Ltd. (Kyoto,Japan) hat über ihre Konsolen- und Softwareprodukte weltweit bekannte Ikonen der Videospielkultur erschaffen, darunter Mario™, The Legend of Zelda™, Metroid™ und Pokémon™.

So kannst du gewinnen

Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten:

Was ist die beste Geschenkidee für Weihnachten?

Tipp: Die Antwort versteckt sich in diesem Artikel!

Die Teilnahme ist erst am 10.12.2022 möglich.