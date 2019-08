Die besten Papa-Podcasts: Diese Podcasts sollte jeder Vater kennen

8. Podcast "Oh Boi! – Ein ganz normales Leben"

Meine Familie, mein Job und ich: Oh boy, wie ist das alles nur unter einen Hut zu kriegen? Gäbe es hierfür ein Geheimrezept, wäre Yorks Podcast rund um diese Herausforderung um einiges langweiliger. So hingegen gibt das Leben als berufstätiger Vater jede Menge Podcast-Material her. Wer sich in der selben Situation sieht, findet in York einen Leidensgenossen. Immer wieder humorvoll und vor allem authentisch schildert York in seinem Podcast Alltägliches aus dem Leben als Vater. Oh Boi! erscheint recht unregelmäßig, ist aber auf iTunes oder podcast.de anzuhören.