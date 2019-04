Men's Health 05/2019

Fitness

Workout is coming!

So hält sich „Game of Thrones“-Star Nikolaj Coster-Waldau aka Jaime Lannister in Bestform

Power-Abkürzungen

Halbe Übungsausführung, voller Erfolg: Diese Hanteltechnik bringt Sie schneller an Ihr Ziel

Schlank in 20 Minuten

Ideal für die Mittagspause: Bei diesem Training verlieren Sie Fett – und gewinnen an Kraft

So wachsen Muskeln

Und zwar in Rekordzeit! Unser Personal Trainer sagt, wie’s geht

Das Klimmzug-Upgrade

neue Varianten, die sämtliche Schwachstellen beseitigen

Sport

Ausrüstung für Athleten

Equipment, das unser Fitness-Redakteur richtig stark findet

Yoga für echte Kerle

Von Aerial bis Bikram, all das haben wir getestet. Namasté!

365 Tage Sport im Jahr

Kann man täglich trainieren? Ohne Pause? Und ist das noch gesund? Ein Leser hat’s probiert

Der Super-Surfer

Kelly Slater ist 47 und hat schon 11 WM-Titel – trotzdem steigt er immer wieder auf das Board

Rudern oder laufen?

Beim XRow müssen Sportler beides, Men’s Health war dabei

Gesundheit

Wie Sie den Stress killen

Und weitere Ergebnisse aus der aktuellen Männer-Forschung

Wann Schmerzen gut sind

Report: warum Qual und Glück bei Sportlern oft untrennbar miteinander verbunden sind

Denken Sie sich gesund

Wie Sie Probleme aus eigener Kraft in den Griff bekommen – hilft bei Viren, Stress & Co.

Ernährung

Brandheiße Neuigkeiten

Pizza! Steak! Mjam! Das landet auf dem Teller von Kollege Arndt

Die 19 besten Lebensmittel

Ausgezeichnet! Diese Produkte haben von uns den begehrten Good-Food-Award bekommen

Lecker in den Feierabend

Schnell und gesund: 5 Gerichte, die in maximal 30 Minuten fix und fertig auf dem Tisch stehen

Vegan – pro und kontra

Jeden Tag nur noch Obst und Gemüse? Das sind die Vor- und Nachteile des grünen Trends

Transformation

Ab heute nehme ich ab

Guter Vorsatz! Starten Sie am besten mit diesem Bauch-weg-Plan (darauf einen Gin Tonic!)

Von 112 auf 90 Kilo

Wie unser Leser seinen Kampf gegen das Übergewicht gewann

Style

Gepflegt von Kopf bis Fuß

Das empfiehlt unser Grooming- Director: Cremes, Düfte, Balms

Der Gepäck-Guide

Die neuesten Koffer, Bum-Bags und Weekender für Urlaub und Geschäftsreise – pack ma’s!

Günstig entspannen

Diese Backpacker-Unterkünfte sind nicht teuer und trotzdem unbezahlbar – schönen Urlaub!

Interieur für draußen

Outdoor-Möbel, die Balkon und Terrasse aufs Designlevel heben

Die Grooming-Revolution

Kennen Sie diese Neuerungen schon? Mundwasser-Drops, Shaving-Puder, Zahn-Pulver ...

Unsere Uhren des Monats

Das spezielle Feature dieser Modelle: ein Magnetfeldschutz

Wirkt’s wirklich?

Großer Check: Halten diese Hautseren und Tinkturen, was die Werbung uns verspricht?

Life

Hightech für Tekkies

Wir bringen Sie auf den aller- neusten Stand der Technik

Das bleibt in der Familie

Die coolsten Tools, Toys und Tricks für Kerle mit Kids

Job-Trend Home-Office

Men’s Health beantwortet Ihnen die wichtigsten Fragen zum Thema flexibles Arbeiten

Drei ist (k)einer zu viel

Immer mehr Paare öffnen ihre Beziehung – ist Polyamorie die Zukunft der Zweisamkeit?

„Vater härtete mich ab“

Arnold Schwarzenegger im großen Exklusiv-Interview

+++ Das nächste Heft kommt am Mittwoch, den 22. Mai 2019 in den Handel +++