Men's Health 12/2018

XXX-Special "Gute Laune"

Das kann ja lustig werden! Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist es nicht immer ganz leicht, den Kopf oben zu behalten. Deshalb gibt’s in diesem Heft unser großes Gute-Laune-Extra auf 24 Seiten. So hat schlechte Stimmung keine Chance.

Fitness

"Sport ist perfekt fürs Hirn"

Unser Titelheld Justin Theroux verrät seine Workout-Strategien

Wie kriege ich dicke Arme?

Und 16 weitere Leser-Fragen, kurz und knapp beantwortet

Stark mit nur einer Übung

Kniebeugen kräftigen Ihren ganzen Körper, wir sagen, wie die perfekte Ausführung geht

Merry Workout!

Diese Fatburn-Übungen machen Lebkuchen & Co. ungeschehen

Ideales Muskelfutter

Von Kreatin bis Eiweißpulver: Das bringt Nahrungsergänzung tatsächlich für Ihr Waschbrett

Sport

Mehr Spaß im Gym

Und beim Joggen! Und beim Schwimmen! Mit diesen 12 Tipps gegen ödes Training

Faule Ausrede? Läuft nicht!

Zu kalt? Zu glatt? Egal! Das wird Ihr 1. Winter ohne Laufpause

Ausrüstung für Athleten

Alles, was Kollege und Sportass Arndt jetzt richtig stark findet

1000 Meilen mit dem Bike

Und zwar einmal quer durch Alaska! Dieses Radrennen ist nur was für ganz coole Hunde

Gesundheit

Länger leben durch Lesen

Plus weitere Ergebnisse aus der aktuellen Männer-Forschung

La-hahaha-ch-Yoga!

Was macht man eigentlich so beim Lach-Yoga? Unser Kollege hat’s mal ausprobiert (*grins*)

24 Stunden gute Laune

Wie’s geht? Indem Sie unsere Happy-Tipps befolgen – zum Beispiel Clementinen essen

Alarmstufe Rot!

Warum Sie zukünftig Ihrem Blut und den Gefäßen mehr Beachtung schenken sollten

Sucht- oder Arzneimittel?

Drogen wie LSD werden immer öfter bei Kranken eingesetzt. Wir erklären die Hintergründe

Ernährung

Das ultimative Frühstück

Pfannkuchen sind nicht nur lecker, sondern machen auch gesund & glücklich. 8 Rezepte

Heiße Küchengeräte

Mit diesen 13 Tools geht Ihnen alles leichter von der Hand

Reinhauen wie Rufus

Was auf dem Teller unseres Gesundheitsredakteurs landet

Und jetzt ein Pilz!

Ob gekauft oder gesammelt: Diese 6 ausgesuchten Sorten müssen Sie unbedingt kosten

Der Fleisch-Schwindel

Wie gesund sind Wurst und Schnitzel aus Tofu und Seitan wirklich? Ein Food-Report

Wie Kekse! Nur besser!

Das kriegen selbst Sie gebacken: 10 leckere Superfood-Kugeln

Transformation

Schlank im Schlaf

Wer schlau trainiert, verbrennt Kalorien auch 36 Stunden nach dem Sport – wir erklären, wie

Von 144 auf 90 Kilo

So hat unser Leser es geschafft, erfolgreich abzunehmen

Style

Uhren zum Austicken

Wir präsentieren Ihnen die aktuellsten Modelle – und zeigen die Trends der Stunde

Technik, die begeistert

Diese Geräte sind technisch auf dem neuesten Stand

Träumt weiter, Männer!

Das sind die 5 besten Luxus-Herbergen in Deutschland

Schimmel wird schick

Als Teppich in der Wohnung etwa. Plus: weiteres schräges Interieur für die vier Wände

Fashion-Fundstücke

Hier kommen die Favoriten unseres Style-Redakteurs

Bart oder zart?

So geht morgens die Rasur im Bad glatt (oder auch nicht)

Der Grooming-Check

Getestet: die innovativsten Körperpflege-Produkte

Mind

Für Groß und Klein

Die coolsten Tools, Toys und Tricks für Kerle mit Kids

Ist das schon Fremdgehen?

Eindeutige Blicke, zweideutige Sprüche: Wir wollten wissen, ob das schon als Betrug zählt

Die Sucht nach dem Thrill

Er reitet auf 20 Meter hohen Wellen: Interview mit Big-Wave- Surfer Sebastian Steudtner

+++ Das nächste Heft kommt am Mittwoch, den 19. Dezember 2018 in den Handel +++