Men's Health Adventskalender: Türchen 9

MEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 7
Gewinne einen Braun Series 9 Pro+

Braun verlost unter allen Teilnehmenden des Adventskalenders auf MensHealth.de einen Series 9 Pro+ im Wert von 619,99 Euro*
ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.11.2025
Braun
Foto: PR

Mit dem neuen Braun Series 9 Pro+ hebt die Traditionsmarke ihren bislang besten Rasierer auf ein neues Level. Der Premiumrasierer steht für höchste Präzision, Leistung und Hautkomfort – entwickelt und gefertigt in Deutschland. Fünf perfekt aufeinander abgestimmte Scherelemente und ultradünne Präzisionsklingen sorgen für außergewöhnliche Gründlichkeit bei maximaler Sanftheit.

Dank der weiterentwickelten Pro-SensoAdapt-Technologie, die den Bart bis zu 300-mal pro Sekunde analysiert, passt der Rasierer seine Leistung optimal an jede Bartdichte an – für ein gründliches Ergebnis mit weniger Zügen, auch bei empfindlicher Haut.

Braun steht seit über 100 Jahren für Qualität und Langlebigkeit "Made in Germany". Der neue Series 9 Pro+ vereint modernste Technik mit deutscher Ingenieurskunst – für eine Rasur, die effizienter und präziser ist als je zuvor.

Braun
PR

*Quelle: GfK-Abverkaufsdaten Mar24–Feb25.

**Unverbindliche Preisempfehlung.

So kannst du gewinnen

Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter:innen der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück!