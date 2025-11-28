MEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 23

Men's Health ist das größte Männer-Lifestyle-Magazin der Welt und steht für alle Themen, die den modernen Mann beschäftigen: Gesundheit, Food, Fitness, Style. Heute, mehr denn je, ist Men's Health für Millionen Männer der unverzichtbare Lifestyle-Coach, der Männer kennt, versteht und ernst nimmt – und ihnen dabei auch noch jede Menge Spaß macht.
Jahresabonnement Men's Health - Print + Digital
Du bekommst 10 Ausgaben deiner Lieblingszeitschrift nach Hause geschickt und erhältst zusätzlich das digitale E-Paper von uns. Hole dir deine monatliche Portion Motivation und Knowhow nach Hause.
Ein Mann, eine Pfanne: Die 100 leckersten Fitness-Gerichte
100 einfache Rezepte – 1 Pfanne, so leicht kommt ab sofort Selbstgekochtes auf den Tisch. Schlemmen statt hungern und sich dabei trotzdem gesund ernähren, da Fast Food und Convenience Food bald keine Chance mehr in der eigenen Küche haben. Dank detaillierter Nähwertangaben fällt es leicht, die letzten Pfunde purzeln zu lassen oder ausreichend Eiweiß fürs Training aufzunehmen. Dazu gibt’s praktische Tipps von der richtigen Ausrüstung bis hin zur perfekten Musik-Playlist, damit das Kochen so richtig Spaß macht. So brät Mann sich fit!
So kannst du gewinnen
Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.
Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter:innen der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück!