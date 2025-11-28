Men's Health Adventskalender: Türchen 8

Cool unterwegs: mit Rucksack und Hip Bag von Freibeutler, urbaner Lifestyle für jedes Wetter

Heute wartet ein echtes Highlight auf dich: Gewinne eins von zwei Freibeutler-Paketen mit Rucksack Otis und Hip Bag Fiete für einen urbanen und wetterfesten Auftritt. Perfekt für Alltag, Stadt oder Reise. Mach jetzt mit und sichere dir dein neues Lieblingsduo für unterwegs!

PR

Bereit für den Sportausflug oder eine Runde mit dem Bike durch die Stadt? Mit dem Rolltop-Rucksack Otis von Freibeutler mit gepolstertem Laptopfach und der passenden Hip Bag Fiete hast du all deine wichtigen Dinge gut verstaut. Die trendigen Bags sind robust und wetterfest, schließlich kennt das Hamburger Familienunternehmen die Bedingungen des norddeutschen Wetters ganz genau.

Freibeutler steht für funktionales, schlichtes Design – entwickelt in Hamburg. Die Rucksäcke und Taschen der trendigen Marke begleiten dich im Alltag, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit. Durchdacht bis ins Detail, robust im Einsatz und zeitlos im Look – gemacht für jeden Tag.

So kannst du gewinnen Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.