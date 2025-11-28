Men's Health Adventskalender: Türchen 14

Wir von Jochen Schweizer übersetzen Trends in echte Erlebnisse und machen es einfach, echte Herausforderungen zu erleben – für alle, die das Leben spüren und über sich hinauswachsen wollen.

Also raus aus dem Warmen, rein ins Winterabenteuer: Beim Iglubau-Workshop im Tiroler Schnee wird geschnitzt, geschaufelt und gesteckt, was das Zeug hält. Unter professioneller Anleitung entsteht dein eigenes Schnee-Zuhause – echtes Survival-Feeling inklusive.

Sobald alles steht, verbringst du eine außergewöhnliche Nacht in deinem selbst erbauten Eispalast in Ötz. Für Verpflegung und heißen Glühwein zum Aufwärmen ist natürlich die ganze Zeit gesorgt.

Du willst Action, Kälte, Kick? Dann mach jetzt mit beim Gewinnspiel – und vielleicht stehst du bald im Schnee, mit Schaufel in der Hand und rufst "Wow, ich hab’s geschafft!"

PR

So kannst du gewinnen Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.