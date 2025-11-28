Anmelden
Men's Health Adventskalender: Türchen 21

Men's Health Adventskalender: Türchen 21
Gewinne einen Fußballschuh von Mizuno

Mizuno verlost unter allen Teilnehmenden des Adventskalenders auf MensHealth.de einen Fußballschuh im Wert von 350 Euro
ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.11.2025
Mizuno
Der Mizuno Neo IV Beta Japan ist das neueste Top-Modell im Fußballsortiment des japanischen Sportartikelherstellers. Die Japan-Variante des Gold Packs wurde aus echtem K-Leder hergestellt und bietet ein unvergleichliches Barfußgefühl in Kombination mit einer hohen Strapazierfähigkeit. Die Frage, wer das Spiel und den Ball kontrolliert, stellt sich mit diesem Schuh am Fuß gar nicht mehr.

Mizuno
So kannst du gewinnen

Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter:innen der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück!