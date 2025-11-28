Men's Health Adventskalender: Türchen 21

Der Mizuno Neo IV Beta Japan ist das neueste Top-Modell im Fußballsortiment des japanischen Sportartikelherstellers. Die Japan-Variante des Gold Packs wurde aus echtem K-Leder hergestellt und bietet ein unvergleichliches Barfußgefühl in Kombination mit einer hohen Strapazierfähigkeit. Die Frage, wer das Spiel und den Ball kontrolliert, stellt sich mit diesem Schuh am Fuß gar nicht mehr.