Men's Health Adventskalender: Türchen 22

Monolith steht für hochwertige Kamadogrills, die präzise Hitze- und Temperaturkontrolle ermöglichen. Die keramischen Grills speichern Wärme besonders lange, eignen sich sowohl zum scharfen Anbraten als auch zum langsamen Smoken und sind für maximale Langlebigkeit ausgelegt. Mit umfangreichem Zubehör – von Pizzasteinen über Woks bis zu Feuerplatten – eröffnet Monolith Grillfans eine außergewöhnliche kulinarische Bandbreite.

Die verloste Lederschürze aus hochwertigem Vollrindleder vereint Schutz, Komfort und funktionales Design. Das robuste, schwer entflammbare Material schützt zuverlässig vor Hitze, Funken und Fettspritzern, bleibt dabei aber angenehm flexibel. Ein verstellbarer Nackenriemen und ein breiter Hüftgurt sorgen für eine individuelle Passform und volle Bewegungsfreiheit am Grill.

Praktische Details wie Halterungen für Werkzeuge, Flaschen oder Thermometer machen die Schürze zu einem vielseitigen Begleiter. Sauber gesetzte Nähte und die dezente Monolith-Applikation unterstreichen den hochwertigen Look.

Ob beim scharfen Anbraten, langen Smoken oder entspannten BBQ-Abenden mit Freunden – die Monolith Lederschürze ist ein funktionales Style-Statement für alle, die Grillen als genussorientiertes Erlebnis verstehen und Wert auf Qualität legen.

