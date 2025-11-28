Men's Health Adventskalender: Türchen 11

Die Outdoor-Marke Petromax steht für zuverlässige Ausrüstung. Die Traditionsmarke will Menschen dazu inspirieren, eine Pause von der digitalen Welt einzulegen und nach draußen zu gehen. Mit Petromax kann man draußen kochen, hat sehr helles Licht, eine wärmende Feuerstelle und tagelang gekühlte Lebensmittel und Getränke. Egal zu welcher Jahreszeit, für echte Erlebnisse genügt es schon, einfach vor die Tür zu treten.

Mit der Edelstahl-Feuerschale Tyropit von Petromax wird das Feierabend-Feuer mit Abenteuer-Atmosphäre für zuhause zum raucharmen Vergnügen. Dank ihres ausgeklügelten Belüftungssystems mit doppelwandiger Konstruktion und dem zentralen Tyropit Dome entsteht eine besonders saubere Verbrennung: Das Feuer brennt schnell an, Flammen tanzen eindrucksvoll und Holzscheite verbrennen nahezu rauchfrei. Drei stabile Füße garantieren einen sicheren Stand, während der integrierte Hitzeschild den Untergrund zuverlässig schützt.

Wenn am stimmungsvollen Lagerfeuer der Magen knurrt wird der Tyropit mit dem passenden Zubehör zur flexiblen Outdoor-Küche. Stockbrot, Marshmallows, Waffeln, Grilled Cheese oder heiße Drinks -für jeden Lagerfeuer-Snack gibt es bei Petromax das passende Zubehör.

Nach dem Lagerfeuer ist vor dem Lagerfeuer. Dank der herausnehmbaren Ascheschale ist der Tyropit schnell wieder einsatzbereit.[Link auf https://petromax.de/]

PR

