Men's Health Adventskalender: Türchen 12

Klein, smart, dezent – der Polar Loop macht gute Gewohnheiten sichtbar.

Auch jetzt, zum Jahresende, erinnert uns Polar daran, dass Veränderung nicht mit großen Sprüngen beginnen muss. Jedes neue Jahr bringt auch neue Ziele – und diesmal wollen wir wirklich dranbleiben! Der Schlüssel zu echter Veränderung liegt dabei selten in radikalen Umbrüchen, sondern in der Summe kleiner, konsequenter Schritte. Wer es schafft, gesunde Routinen in seinen Alltag zu integrieren, legt damit das Fundament für mehr Energie, bessere Erholung und langfristige Leistungsfähigkeit.

Der Polar Loop ist genau dafür gemacht: Entwickelt in Finnland, verbindet er minimalistisches Design mit smarter Technologie. Der Activity Tracker zeichnet deine täglichen Bewegungen sowie Trainingseinheiten auf und trackt alle wichtigen Daten deiner Schlafphasen und gibt dir via der Polar Flow App Tipps für den Verlauf deiner Leistungsbereitschaft am Tag. Das hilft dir dabei, deinen Tag gut zu planen – ganz ohne Abo oder aufdringliche Notifications.

Mit der Polar Flow App sind deine Daten immer abrufbar – ganz ohne Druck Die App ist das Herzstück des Polar Loop. Sie erkennt automatisch, wann du aktiv wirst – oder du startest deine Trainingseinheit ganz einfach selbst. Per GPS (über dein Handy) kannst du deine Routen verfolgen sowie deine persönlichen Daten jederzeit einsehen, um Belastung, Schlaf und Erholung optimal in Balance zu halten.

Und bei all den Möglichkeiten bleibt Polar Loop immer dezent im Hintergrund und unterstützt dich, ohne dich abzulenken. Er erinnert dich daran, aktiv zu bleiben, bewusst zu regenerieren und die kleinen, aber entscheidenden Veränderungen in deinen Alltag zu integrieren.

Seit fast 50 Jahren bietet die finnische Marke Polar mit der weltweit besten Messtechnologie und datengestützten Nutzererkenntnissen Orientierung in den Bereichen Gesundheit, Sport und Fitness, um Menschen dabei zu helfen, erfolgreich den nächsten Schritt zu einem glücklicheren und gesünderen Leben zu machen.

PR

