Anzeige MEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 14 Gewinne ein Läufer-Set von Salomon

Die 1947 im Herzen der französischen Alpen gegründete Outdoor-Marke Salomon zeichnet sich durch einen einzigartigen Erfindergeist aus. Das Thema Innovation ist fest in der Unternehmens-DNA verankert, um allen Sportler*innen und Athlet*innen 365 Tage im Jahr ein unvergessliches Erlebnis in freier Natur zu ermöglichen. In enger Zusammenarbeit mit Top-Athlet*innen wird mit großer Leidenschaft an der Zukunft des Sports gearbeitet, um neue und ausgefeilte Technologien zu entwickeln, die sich in Produkten höchster Qualität wiederfinden.

Der Straßenlaufschuh Phantasm bietet ein leichtes, dynamisches und butterweiches Laufgefühl für Mittelfuß- und Vorfußläufer, die schnell unterwegs sein wollen. Er verfügt über die Energy Blade Technologie in Form einer Polyamid- und Glasfaserplatte mit einer geometrischen Form, die Vorfußläufern bei schnellen Schrittwechseln behilflich ist.

Salomons charakteristische R.Camber Rocker-Sohlengeometrie sorgt für schnelle Übergänge, so dass man weniger Zeit auf dem Boden verbringt und mehr Zeit hat, sich nach vorne zu bewegen. Energy Surge – eine leichte, federnde und elastische Schaumstoffmischung – unterstützt ebenfalls den Vortrieb und sorgt für ein sanftes Auftreten. Das Obermaterial besteht aus Matryx, einem extrem hochwertigen, äußerst strapazierfähigen, maschenartigen Material, das leicht und besonders atmungsaktiv ist. Sprengung: 9 mm

Die Laufweste S/LAB SENSE ULTRA 8 SET ist eine minimalistische, ausbalancierte und äußerst effiziente Tragelösung, die in Zusammenarbeit mit Top-Athlet*innen für den Einsatz bei Langstrecken-Wettkämpfen unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert wurde.

Alle Utensilien lassen sich gut fixiert und nah am Körper transportieren. Sie wiegt nur 195 Gramm und wurde aus einem geruchshemmenden Stretch-Mesh gefertigt, das atmungsaktiv ist und Feuchtigkeit nach außen leitet.

So kannst du gewinnen

Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten:

Was ist auf Platz 1 der Muskeln, die Frauen besonders attraktiv finden?

Tipp: Die Antwort versteckt sich in diesem Artikel!

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück!

Die Teilnahme ist erst am 14.12.2022 möglich.