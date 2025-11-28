MEN'S HEALTH Adventskalender, Türchen 6

Während draußen der Schnee fällt und du drinnen gemeinsam mit deinen Liebsten durch alte Aufnahmen schaust, sorgt die T7 Shield von Samsung dafür, dass keiner dieser wertvollen Momente verloren geht. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 Megabyte pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabyte pro Sekunde können ganze Alben, Videos oder Spiele schneller geladen werden, als das Lied „Fröhliche Weihnacht überall“ angestimmt werden kann. So bleiben Erinnerungen nicht nur lebendig, sondern auch verfügbar – ohne lange Ladezeiten.

Trotz ihrer Power ist die T7 Shield von Samsung leicht, kompakt und liegt angenehm in der Hand. Ihr robustes und gummiertes Gehäuse schützt deine Daten – auch im bunten Treiben der Weihnachtstage. Die T7 Shield ist gemacht für die, die auch im Winter aktiv bleiben wollen, ob auf der Skipiste, beim Outdoor-Workout oder beim Fotografieren der geschmückten Stadt. Sie bleibt zuverlässig, auch wenn die Temperaturen sinken oder es in der Weihnachtsvorbereitung mal etwas chaotischer zugeht. Ihr rutschfestes Gehäuse sorgt dafür, dass die PSSD auch mit kalten Fingern sicher in der Hand bleibt – ein echtes Plus in der Winterzeit.

Die Samsung T7 Shield ist kompakt, leicht und passt in die Jackentasche – perfekt für unterwegs oder den spontanen Wochenendtrip zwischen den Feiertagen. Mit bis zu 2 Terabyte Speicher hast du jede Menge Platz für das, was dir wichtig ist: Urlaubsfotos, Trainingsvideos, Lieblingsfilme oder große Projekte, die du dir fürs neue Jahr vornimmst. So wird aus Technik ein treuer Begleiter – und vielleicht das nützlichste Geschenk, das du dir selbst oder deinen Liebsten unter den Weihnachtsbaum legen kannst.

PR

So kannst du gewinnen Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.