Men's Health Adventskalender: Türchen 17

TEABALLS steht für eine neue, zeitgemäße Art, Tee zu genießen. Die Marke verbindet Einfachheit, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit und zeigt, dass guter Tee weder kompliziert noch zeitaufwendig sein muss. Ihr Ansatz: echten Tee in eine moderne Form bringen, die in jeden Alltag passt.

Die kleinen TEABALLS-Kugeln kommen ohne Beutel aus, benötigen keine Ziehzeit und lösen sich mühelos in heißem oder kaltem Wasser auf. So entsteht im Handumdrehen ein vollwertiger Tee, pur, praktisch und jederzeit bereit. Alle Sorten sind zuckerfrei, vegan sowie gluten- und laktosefrei und lassen sich vielseitig kombinieren. Zusätzlich eignen sie sich nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Kochen, Backen oder sogar als kleines Bonbon für zwischendurch.

Damit bieten TEABALLS eine flexible und unkomplizierte Möglichkeit, echten Tee in einer modernen Form zu genießen, überall dort, wo ein Moment Auszeit gut tut.

