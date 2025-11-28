Anmelden
Men's Health Adventskalender: Türchen 18

MEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 18
Gewinne ein festliches Pleasure-Set von TENGA

TENGA verlost unter allen Teilnehmenden des Adventskalenders auf MensHealth.de ein festliches Pleasure-Set im Wert von 312 Euro
ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.11.2025
Tenga
Seit 20 Jahren steht der japanische Marktführer TENGA für innovative Pleasure-Produkte für Männer. Präzise Materialien, durchdachte Mechanik und futuristische Designs haben die Marke zu einem globalen Vorreiter gemacht.

Im festlichen TENGA Pleasure-Set steckt alles, um die Feiertage mit intensiven, neuartigen Empfindungen zu feiern:

TENGA FLIP 0 GRAVITY EV: Ein Premium-Masturbator mit ausgefeilten Innenstrukturen und zwei kraftvollen Motoren. Das Flip-Design ermöglicht eine gründliche Reinigung, während die Kombination aus sanften und intensiven Texturen ein variantenreiches Erlebnis bietet.

TENGA SVR+: Ein kraftvoller, vielseitiger Vibrationsring für Solo oder gemeinsam. Der starke Motor, neue Rhythmusprogramme und das elegante Design machen ihn zum perfekten Add-on für festliche Intimität.

TENGA Lotion Regular: Die ideale Gleitlotion für TENGA-Produkte – geschmeidig, klar und perfekt für reibungslose Winterfreuden.

Ein modernes, sinnliches Set, das zeigt, warum TENGA seit zwei Jahrzehnten Maßstäbe in der Welt des Vergnügens setzt.

So kannst du gewinnen

Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter:innen der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück!