Das goldene Trio: So bringen Sie jede Frau garantiert zum Orgasmus

Ist sie gekommen? Diese Frage müssen Sie sich nicht mehr stellen. Denn Forscher haben nun eine Methode ermittelt, die Frauen unter Garantiert zum Höhepunkt bringt – so funktioniert das goldene Trio

Egal mit wie vielen Frauen Sie schon geschlafen haben, Sie wissen: Eine Frau zum Orgasmus zu bringen, gehört nicht unbedingt zu den leichtesten Dingen der Welt. Eine neue Studie könnte das nun ändern.

Warum kommen Frauen so schwer zum Orgasmus?

Nur rund ein Drittel aller Frauen kommen allein durch den vaginalen Verkehr zum Orgasmus. Eines ist den meisten Männern längst klar: Eine Frau muss sich beim Sex entspannen können und möchte dem Partner vertrauen. Aber nicht nur die äußeren Umstände entscheiden über Kommen oder Nicht-Kommen.

Auch die Technik spielt eine Rolle. Eine breit angelegte Studie, die im Fachmagazin Archives of Sexual Behaviour veröffentlicht wurde, befragte über 52.000 Probanden über ihr Sexualleben. Das Ergebnis: 96 % aller heterosexuellen Männer gaben an, dass sie beim Sex immer einen Orgasmus haben, aber nur 66 % aller heterosexuellen Frauen.

Woran dieses Missverhältnis liegen könnte, wird durch weitere Zahlen deutlich: 88 % aller lesbischen Frauen gaben an, jedes Mal beim Sex den Höhepunkt zu erreichen. Heißt das, Männer bringen Frauen nicht so viel Spaß im Bett wie Geschlechtsgenossinnen? Womöglich. Das liegt allerdings nicht am Geschlecht, sondern an der "Technik". Frauen verwöhnen sich gegenseitig anders als Mann und Frau.