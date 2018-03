Richtig trinken beim Sport: Trinken nach dem Kamelprinzip – so funktioniert's!

"Wer zu kalt trinkt, verliert Kompensationsenergie, da der Körper die Temperatur des Getränks an das innere Milieu anpassen muss", sagt Freese. Hinzu kommt, dass Kälte die Stressreaktion im Verdauungsapparat verstärkt – und das schränkt die Verdauungsleistungen ein. Setzen Sie also auf lauwarme Getränke nahe Ihrer Körpertemperatur.

"Um nach dem Kamelprinzip langfristig Ihr Körperwasser zu erhöhen, trinken Sie frühestens nach 60 Minuten Belastung zum ersten Mal", rät der Sporternährungsspezialist. Wer stattdessen in hoher Taktung zur Trinkfalsche Drink greift, tut seinem Körper (und damit auch der eigenen Leistungsfähigkeit) nichts Gutes. Freese erläutert: „Die permanente Flüssigkeitsaufnahme schadet der inneren Thermoregulation, also der Steuerung der Körpertemperatur. In extremen Fällen kann das sogar Bewusstseinsstörungen verursachen.“ Doch keine Panik! Wenn Sie sich beim letzten Workout schon nach 15 Minuten ein Schlückchen gegönnt haben, stellt das noch kein gesundheitliches Problem dar.

Woher Sie wissen, wie viel Sie schwitzen? Ganz einfach: Jede verbrauchte Kalorie zieht einen Wasserverlust von etwa 1 Milliliter nach sich. Experte Freese: „Selbstverständlich hängt das auch von der Außentemperatur und der Belastungsintensität ab. Aber bei fast allen Workouts, die weniger als 90 Minuten dauern, lohnt sich der Griff zur Flasche erst im Anschluss.“ Getränke-Flatrates, Trinkrucksäcke oder Flaschenhalter am Rad sind daher nur was für Dauerpumper, Marathonläufer und Nonstopradler.

Zu einem ernst zu nehmenden Leistungsabfall kommt’s erst ab einem Flüssigkeitsverlust von 2 bis 4 Prozent des Körpergewichts. Bei einem 80-Kilo-Radler wären das um die 2 Liter. Ihr Bedarf richtet sich demnach nicht nur nach Ihrem Gewicht, sondern steht immer in Relation zu der verlorenen Schweißmenge. Ein leichtes Durstgefühl hingegen verspüren Sie bereits, wenn Sie 1 Prozent Ihres Gewichts in Form von Schweiß loswerden (0,8 Liter in unserem Beispiel).

Egal für welchen Sport, das perfekte Sportgetränk braucht keine lange Zutatenliste. Die Basis bilden stets Wasser, Glucose (Traubenzucker) und Natrium (ist in Kochsalz enthalten). Freese: „Die beiden Substrate stellen sicher, dass in den Blutbahnen genügend Flüssigkeit vorhanden ist.“ In welchem Mix genau und für welche Sportart ideal, verraten wir im Folgenden.

Tipp: Wer weder über Glucose noch Natriumcitrat verfügt, kombiniert stattdessen Wasser und Ananassaft im Verhältnis 3:1. Letzterer enthält im Gegensatz zu Apfelsaft nahezu gleich große Anteile Glucose und Fructose. Fügen Sie der Flüssigkeit dann noch eine Messerspitze Kochsalz (Natriumchlorid) hinzu. Timing-Tipp: Achten Sie darauf, Ihre Flasche nur auf geraden Strecken ohne Anstieg zum Mund zu führen. Denn in Kurven oder bei Steigungen könnten Sie Ihre Hände am Lenker brauchen. Und denken Sie daran: Wer Rückenwind hat, fährt viel zu langsam.

Wählen Sie je nach Schweißverlust die niedrige oder die größere Wassermenge und passen Sie Natrium- und Glucose-Mengen in folgendem Rezept entsprechend an:

a) So trinken Sie, wenn Sie Muskeln aufbauen wollen

Typisches Muskelzuwachstraining ist durch kurze, höchstens 60-sekündige Belastungsphasen und Satzpausen von 60 bis 90 Sekunden gekennzeichnet. Für viele ist solch eine maximal einstündige Einheit erst zu Ende, wenn Sie sich einen Eiweiß-Shake einverleibt haben. Ist das nötig? Experte Freese bezweifelt es: „Dass man an Muskelmasse verliert, wenn man im so genannten anabolen Fenster keinen Eiweiß-Shake trinkt, halte ich für reine Panikmache. Nehmen Sie nach dem Training lieber zusätzlich BCAAs zu sich.“

BCA-was? Das sind die verzweigtkettigen Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin, die auch zu den essenziellen Aminosäuren gehören. Die kann Ihr Körper nicht selbst bilden, also müssen Sie diese über die Nahrung aufnehmen. In der Regel stecken BCAAs in jedem guten Eiweiß- Shake, allerdings in geringeren Mengen als in speziellem Pulver. Am besten gönnen Sie sich im Anschluss an Ihr Workout diese speziell auf Muskelzuwachs abgestimmte Mischung:

Der perfekte Gains-Drink für mehr Muskeln

300 Milliliter Wasser

4 bis 5 Prozent Glucose

400 bis 800 Milligramm Natrium

5 bis 10 Gramm BCAAs

Tipp: In reiner Form schmecken BCAAs bitter, deshalb setzen viele Hersteller Aromen und Süßungsmittel zu. Ihr Spezial- Mix ist dank der Glucose aber eh schon süß, es spricht deshalb nichts gegen pures Pulver. Übrigens hat der Traubenzucker für Sie als Kraftsportler einen zusätzlichen Nutzen: Die Glucose kurbelt auch die Protein-Synthese an, den entscheidenden Prozess für Ihre Zielsetzung. Sie müssen jedoch nicht komplett auf Ihren Eiweiß-Drink verzichten. „Verschieben Sie den Protein-Shake auf den späten Abend, damit die Muskeln während des Schlafs besser regenerieren und danach schneller wieder belastbar sind“, empfiehlt Experte Freese. Optimal für den Late-Night-Drink ist Whey-, also Molke-Protein, denn im Gegensatz zu Casein ist Whey-Eiweiß für die meisten Sportler gut verträglich. Lactose-Intolerante setzen auf Isolat statt Konzentrat.