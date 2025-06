Der österreichische Koch Alexander Kumptner wurde hierzulande vor allem durch seine Kochbücher und TV-Auftritte, etwa in "The Taste" bei Sat.1, bekannt – und zählt zu den beliebtesten Köchen im deutschen Fernsehen. Sein Restaurant "Esszimmer" in Wien ist Anfang des Jahres mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden.

Alexander geht auch gern auf Reisen. Sein jüngster Roadtrip: In der TV-Serie "Roadtrip Amerika 3" erlebt Alexander Kumptner zusammen mit seinen Koch-Buddies Frank Rosin und Ali Güngörmüs wieder jede Menge (kulinarische) Abenteuer in den USA und Kanada (immer donnerstags 20.15 Uhr auf Kabel 1 und auf Joyn).