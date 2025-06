Joel Lischka

Ein Leben ohne Fußball? Für Joel undenkbar. Der Volontär spielte selbst lange aktiv Fußball und ging keinem Zweikampf aus dem Weg. Mit einem Faible für gute Defensivarbeit dirigierte der gebürtige Stuttgarter aus dem Zentrum das Spiel. Und das sehr lautstark. Im Strafraum fackelte der 30-Jährige nicht lange und hat so das ein oder andere Spiel entschieden. Am liebsten schwelgt er aber in Erinnerungen an seine „großen“ Zeiten. Die Geschichten hängen seinen Freunden und seiner Familie zu den Ohren raus. Sein Herz hat der Online-Redakteur an die Eintracht aus Frankfurt verloren. Vor allem der zügellose und brachiale Fußball der Spieler Rebic, Jovic und Kostic haben es dem leidenschaftlichen Fan angetan.