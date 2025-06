Kristina Thomas ist freie Journalistin und lebt in Berlin. Sie hat in England im Bachelor "Journalism and Ethnicity & Human Rights" studiert sowie in Aarhus und Hamburg den "Erasmus Mundus Master in Journalism, Media and Globalisation" absolviert. Ihre Schwerpunkte sind Politik, Gesellschaft, Klima und Menschenrechte mit Fokus auf Mittel- und Osteuropa. Sie berichtet auch regelmäßig aus der Ukraine, zuletzt im Rahmen eines Recherchestipendiums von n-ost. Ihre Texte sind unter anderem bei "Tagesspiegel", "Handelsblatt" und dpa erscheinen.