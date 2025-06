Lena kommt eigentlich aus dem Wintersportbereich, genauer gesagt vom Skilanglauf. Da Laufen aber auch da ein wichtiger Bestandteil der Wettkampfvorbereitung war, rückte auch dieser Sport immer mehr in den Fokus. Auch nach der Langlaufkarriere und einigen Triathlons blieb der Spaß am Laufen erhalten, am liebsten ist sie immer noch in den heimischen Bergen des Alpenvorlands unterwegs – sei es beim Trailrunning, Bergsteigen oder Rennradfahren. Die Freude an der Bewegung und am Schreiben hat Lena dazu gebracht, Sportjournalismus zu studieren. Seit einem Praktikum in der RUNNER’S-WORLD-Redaktion verbindet Lena nun als freie Autorin Leidenschaft mit Beruf.