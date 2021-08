Hantelbank Die perfekte Hantelbank für effektives Oberkörpertraining

Die Hantelbank ist eines der beliebtesten Fitnessgeräte – sowohl im Fitnessstudio als auch zu Hause. Kein Wunder, denn sie ermöglicht eine Vielzahl effektiver Kraftübungen – mit oder ohne Gewichte.

Sie besteht aus einem stabilen Gestell, eventuell Ablageflächen für Langhanteln und einer gepolsterten Auflage – es gibt sie in mehreren Ausführungen und mit Verstellmöglichkeiten – so kannst du das Multitalent als Flachbank, Schrägbank oder Negativbank nutzen.

HANTELBANK IM SCHNELL-CHECK Maße: je nach Ausführung von ca. 120 x 60 x 50 cm bis ca. 180 x 130 x 200 cm Gewicht: ab ca. 18 Kilo Material: Stahlgestell mit gepolsterten Kunststoff/PVC-Lederauflagen Belastbarkeit: je nach Ausführung Beanspruchte Muskulatur: vor allem Oberkörper und Rumpf Preis: stabile Geräte gibt es ab ca. 100 Euro Hersteller: zum Beispiel Kettler, Adidas, Finnlo Kaufmöglichkeit: Kettler Hantelbank jetzt bei Amazon bestellen

Was bringt das Training mit der Hantelbank?

Auf einer Hantelbank kannst du sehr gezielt und sauber den ganzen Körper trainieren. Allerdings hängt das von der Ausführung der Bank ab. Einfache Flachbänke mit wenigen Verstellmöglichkeiten eignen sich besonders für den Kraftklassiker: das Bankdrücken. Hier erfährst du alles, was du übers Bankdrücken wissen musst. Aber auch Curls, Flys und andere Übungen mit Kurzhanteln oder einer Langhantel sind möglich – so trainierst du Bizeps, Trizeps, Schultergürtel, Brust- und Rückenmuskeln effektiv. Mehrfach verstellbare Schrägbänke ermöglichen zusätzlich ein intensives Rumpftraining. Die Deluxe-Ausführungen haben außerdem Ablagemöglichkeiten für Langhanteln – so sind auch Kniebeuge und Co. möglich, die Bein- und Gesäßmuskulatur stärken.

Was muss beim Kauf einer Hantelbank beachtet werden?

Das Wichtigste ist, ein stabiles Gerät zu wählen. Daher solltest du dich nicht von Schnäppchenangeboten verführen lassen – etwa 100 Euro solltest du mindestens investieren. Bei allen Geräten wird die Maximalbelastung in Kilogramm angegeben – wähle es so aus, dass es dein Körpergewicht und die verwendeten Hanteln zuverlässig trägt. Die Auflagefläche sollte breit genug (mindestens 30 cm) und aus einem festen, strapazierfähigen Material sein, damit du lange an deinem Gerät Freude hast. Je variabler die Bank, desto variabler kannst du trainieren – wenn du dich auf Basic-Übungen wie Bankdrücken konzentrieren möchtest, reicht eine Flachbank.

Hier findest du die perfekte Flachbank für dein Oberkörpertraining.

Alternativen zur Men's Health Flachbank findest du hier:

Für ein noch effektiveres Ganzkörpertraining ist eine umfassendere Ausführung sinnvoll, hier bieten sich mehrfachverstellbare Schrägbänke an. Hier findest du die optimale Universal-Hantelbank für dein Homegym.

Alternativen zur Men's Health Universalbank findest du hier:

Die besten Übungen mit der Hantelbank

So trainierst du deinen gesamten Oberkörper mit der Hantelbank:

Kaum eine anderes Gerät ermöglicht es, den Oberkörper so ganzheitlich zu trainieren. Bankdrücken ist eine der Grundübungen, die bei keinem Oberkörpertraining fehlen sollte. Sie ist eine super Verbundübung, die sowohl die Brust als auch Schulter und Trizeps trainiert. Übrigens: Je enger die Handstellung, desto stärker wird der Trizeps gefordert und weniger die Brust. Leg dich dazu auf den Rücken, greif entweder zwei Kurzhanteln oder die Langhantel und drücke sie auf Brusthöhe langsam nach oben – Arme nicht ganz durchstrecken. Dann langsam wieder senken.

So trainierst du deine Brustmuskulatur mit der Hantelbank:

Mit Kurzhantelübungen auf der Hantelbank kannst du die Koordination der beanspruchten Muskelgruppen besser trainieren als an einem festen Trainingsgerät, wie zum Beispiel dem Butterfly-Turm. Denn beim freien Hanteltraining muss der Körper alle kleinen Wackler bei der Übung selbst ausgleichen – das fördert die Interaktion der Muskeln untereinander. Eine der effektivsten Übungen für die Brustmuskulatur sind Butterlfys. Hierzu legst du dich mit dem Rücken auf die Hantelbank, eine Flachbank ist hier ausreichend. Strecke die Arme mit den Kurzhantel seitlich aus und führe sie gestreckt vor deinen Körper. Achte auf eine langsame, sorgfältige Ausführung.

So trainierst du deine Schultern mit der Hantelbank:

Der Klassiker für das Schultertraining ist Schulterdrücken. Hierfür eignet sich eine verstellbare Hantelbank, da du die Übung im Sitzen durchführst und die aufgestellte Bank so als Rückenlehne dient. Du hältst die Kurzhanteln auf Schulterhöhe, die Handflächen zeigen zum Gesicht. Jetzt drückst du die Hanteln senkrecht nach oben, bis die Arme gestreckt sind. Von hier aus in die Ausgangsposition zurückkehren.

So trainierst du deinen Rücken und Rumpf mit der Hantelbank:

Sit-ups, Rumpf-Rotation, Rückentraining – all das ist mit einer Hantelbank möglich! Am besten eignet sich dafür eine verstellbare Schrägbank mit Fußrasten. Dort kannst du deine Füße einhaken und hast so genügend Widerstand bei Sit-ups. Für das Rückentraining eignet sich Kurzhantelrudern auf der Schrägbank. Leg dich hierzu mit dem Bauch auf den hochgestellten Teil der Bank. Nimm in beide Hände je eine Kurzhantel und lasse sie am gestreckten Arm hängen. Jetzt führst du die Ellenbogen seitlich neben deinen Oberkörper. Anschließend senkst du die Hanteln kontrolliert wieder ab.

Die Hantelbank ist ein echtes Multitalent für dein Oberkörpertraining. In Kombination mit Kurzhanteln oder einer Langhantel ist die Hantelbank das perfekte Tool fürs Homegym.

