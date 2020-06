Rückenhaare entfernen Die besten Methoden zur Haarentfernung am Rücken

Ob per Rückenrasierer, Waxing oder Laser: Wir klären, welche Methoden die besten zur Haarentfernung am Rücken sind – zu Hause und beim Profi

Zahlreiche Studien beweisen, dass viele Frauen bei Männern auf ein wenig Brusthaar und einen leichten Flaum zwischen Bauchnabel und "weiter unten" stehen. Aber die Frau, die Rückenbehaarung sexy findet, muss erst noch geboren werden. Deshalb erklären wir dir hier, wie du diese schwer zu erreichende Zone enthaarst – mit und ohne fremde Hilfe.

Enthaarungsmethode Nr. 1: den Rücken rasieren

Wer es schnell und schmerzlos mag, wählt am besten die Rasur. Bei einer ruhigen Hand ist diese schmerzfrei und funktioniert unter der Dusche meist schnell und unkompliziert. Es gibt keine hohen Kosten und ein schnelles Ergebnis. Der Haken: Nach einer Rasur können bereits nach Stunden die ersten Stoppeln auftauchen, die sich im Nacken wie Sandpapier anfühlen, da die Haare meist schräg abgeschnitten werden. Je nach Haarwuchs ist nach spätestens ein paar Tagen die nächste Rasur fällig.

Albini Glisic / Shutterstock.com Die Rasur ist die schnellste Methode, Rückenhaare loszuwerden

Wie kann ich mir selber den Rücken rasieren?

Es gibt inzwischen viele leistungsstarke Körperhaar-Rasierer, mit denen du auch die Rückenhaare rasieren kannst. Die meisten Body-Groomer jedoch sind vor allem auf die Haare an den Beinen, auf der Brust und unter den Achseln angelegt, also auf Körperpartien, an die man selbst gelangt. Zum Glück gibt es auch immer mehr Body-Groomer mit einer Arm-Verlängerung, die es ermöglicht, ohne fremde Hilfe den Rücken zu rasieren.

Möglichkeit 1: Rückenrasierer mit ausklappbarer Griffverlängerung: Philips Bodygroom 5000

Rückenrasierer mit ausklappbarer Griffverlängerung: Philips Bodygroom 5000 Möglichkeit 2: Verlängerungs-Tool, in das sich der Nassrasierer einklinken lässt:Easy-Raze Rückenrasierer

Aber Vorsicht: Bevor du den Haaren auf dem Rücken ohne fremde Hilfe, quasi im Blindflug, zu Leibe rückst, solltest du üben. Rasiere dich probeweise erst einmal auf der Brust, um das Handling des Rückenrasierers einzuüben. Man schneidet sich nämlich leicht.

Die besten Tools gegen Körperhaare

Enthaarungsmethode Nr. 2: den Rücken waxen (lassen)

Andrey Popov / Shutterstock.com Waxing hält den Rücken länger glatt, schmerzt aber auch etwas

Waxing schlägt bei der Entfernung von Haaren am Rücken eindeutig die Rasur, da der Effekt länger anhält: etwa 3 bis 4 Wochen. Mit der Zeit wachsen die Haare immer spärlicher nach und irgendwann stellt die Haarwurzel die Haar-Produktion ganz ein. Bleibt nur ein Problem: Alleine schaffst du das nicht. Entweder jemand assistiert oder du lässt dir den Pelz professionell in einem Waxing-Studio entfernen. Keine Angst, Entwachsen ist nicht so schmerzvoll, wie es in Filmen gerne dargestellt wird. Weil die Haare aber samt Wurzel aus der Haut gezogen werden, schmerzt es natürlich ein wenig. Du hast dir schon mal die Augenbrauen gezupft? Das ist vergleichbar, also aushaltbar.

Das musst du beachten, wenn du deinen Rücken zu Hause waxen willst:

Voraussetzung ist, dass die Rückenhaare ein paar Millimeter lang sind. Richtwert: Sobald das Haar nicht mehr absteht, sondern auf der Haut liegt, kann es mit Wachs entfernt werden.

Bevor du startest, sollte die Haut sauber und trocken sein. Auch auf Bodylotion solltest du morgens nach dem Duschen verzichten. Wichtig: Muttermale brauchst du nicht aussparen, Aknepusteln und andere Hautirritationen solltest du aber nicht mit Wachs behandeln.

Es gibt Kaltwachsstreifen und Heißwachs, das man vor der Anwendung in der Mikrowelle oder im Topf erwärmt.

Bei Heißwachs gilt: Achte unbedingt auf die richtige Temperatur, damit keine Verbrennungen entstehen. Mit einem Holzstab streichst du eine dünne Wachsschicht in Wuchsrichtung der Haare auf den Rücken. Dann drückst du einen Tuchstreifen (liegt den meisten Produkten bei) darauf. Kurz antrocknen lassen, dann ziehst du beherzt den Streifen gegen die Wuchsrichtung ab.

Achte unbedingt auf die richtige Temperatur, damit keine Verbrennungen entstehen. Mit einem Holzstab streichst du eine dünne Wachsschicht in Wuchsrichtung der Haare auf den Rücken. Dann drückst du einen Tuchstreifen (liegt den meisten Produkten bei) darauf. Kurz antrocknen lassen, dann ziehst du beherzt den Streifen gegen die Wuchsrichtung ab. Bei Kaltwachsstreifen ist das besagte Tuch bereits mit dem Wachs bestrichen. So wärmst du Streifen einfach zwischen den Händen an, klebst sie in Wuchsrichtung auf die Haut und streichst sie glatt. Danach kannst du den Streifen sofort gegen die Wuchsrichtung abziehen.

ist das besagte Tuch bereits mit dem Wachs bestrichen. So wärmst du Streifen einfach zwischen den Händen an, klebst sie in Wuchsrichtung auf die Haut und streichst sie glatt. Danach kannst du den Streifen sofort gegen die Wuchsrichtung abziehen. Hast du beim ersten Mal nicht alle Haare erwischt, musst du ein zweites Mal ran.

Klebrige Wachsreste auf der Haut entfernst du am besten mit Speise- oder Körperöl.

Nummer sicher: Rücken waxen bei der Kosmetikerin

Dir fehlt die helfende Hand? Ein professionelles Rücken-Waxing kostet je nach Dichte und der Größe der zu behandelnden Fläche zwischen 20 und 80 Euro, hat aber folgende Vorteile:

Wachs klebt und bedarf einiger Übung im Umgang, im Studio bleiben deine Hände und dein Zuhause davon verschont.

Im Kosmetikstudio kann eine Expertin oder ein Experte deinen Hautzustand nach dem Enthaaren richtig einschätzen und deinen Rücken entsprechend behandeln, etwa um einwachsende Haare zu vermeiden oder Rötungen zu mindern.

Deiner Freundin oder deinem Freund bleibt dein Schmerzgeschrei erspart.

Peinliche Haarentfernungsunfälle bei Männern

Die richtige Pflege nach dem Rückenwaxing

Die Haut nach dem Waxing zu pflegen, ist genauso wichtig wie die Haarentfernung selbst. Um Rötungen zu mildern, kannst du deine Haut zum Beispiel mit einer Aloe-Vera-Bodylotion eincremen. Wenn du zu einwachsenden Haaren neigst, solltest du den Rücken 2 Tage mit einem Peeling behandeln. Vermeide die nächsten Tage, den Rücken der Sonne, Sauna oder heißem Wasser beim Duschen auszusetzen. Locker auf der Haut sitzende Kleidung aus Baumwolle statt Synthetik tut dem Rücken anfangs gut.

Variante 3: dauerhafte Haarentfernung per Laser oder IPL

Wer sich sehr an seinen Rückenhaaren stört, sollte über eine dauerhafte Entfernung nachdenken. Die effektivste Methode ist das Veröden der Haarwurzel mit Laser oder hochenergetischen Lichtimpulsen ("intense pulsed light" = IPL) Beides kannst du in speziellen Studios machen lassen (Kosten pro Sitzung etwa 50 Euro, mehrere Sitzungen sind notwendig). IPL-Geräte gibt’s mittlerweile auch für zu Hause, z.B. den Braun Silk Expert Pro 5. Am Rücken funktionieren sie aber nur dann optimal, wenn du jemanden kennst, der regelmäßig bei der Anwendung hilft. Keine Angst, die Behandlung mit Laser-Pistolen für die private Nutzung ist seit Jahren erprobt. Es tut nicht weh, höchstens ein leichtes Ziepen ist zu spüren.

Tipps gegen Pickel am Rücken

InnervisionPRO / Shutterstock.com Per Laser kannst du Rückenhaaren dauerhaft den Garaus machen

So funktioniert’s: IPL-Geräte geben kurze Lichtimpulse ab, die unter der Hautoberfläche vom Melanin im Haarfollikel absorbiert werden. Das Farbpigment wird erhitzt, und das Haar fällt auf natürliche Weise aus. Bei regelmäßiger Anwendung verhindert die Lichtenergie, dass die unerwünschten Härchen die Hautoberfläche erreichen, das Wachstum wird dauerhaft reduziert. Bei der Anwendung solltest du folgendes beachten:

Du musst je nach Pigmentierung deiner Haut einen Intensitätsgrad auswählen. Genauere Infos findest du in der Gebrauchsanleitung, die du wirklich lesen solltest! Manche Geräte haben aber auch einen praktischen Sensor, der die erforderliche Stärke automatisch ermittelt.

Ziele mit der Laser- oder Licht-Pistole auf die Haut und löse mit einem Schalter den Lichtimpuls aus.

Je nach Größe des Laserfensters kannst du kleinere oder größere Areale bearbeiten. Tipp: Ein Männer-Rücken ist definitiv ein größeres Areal. Ein Laser mit großem Fenster lohnt sich also.

Bis dein Rücken haarfrei ist, brauchst du allerdings etwas Geduld. Denn ehe die Haarwurzel kapituliert und die Haarproduktion ganz einstellt, muss sie mehrere Male im Abstand von einigen Wochen beschossen werden.

Spar-Tipp: Da auch die Anschaffung eines IPL-Gerätes nicht ganz günstig ist, lohnt es sich die Kosten zu teilen. Schließe dich mit Leidensgenossen zusammen und kauft gemeinsam ein Gerät.

So viel Brusthaar finden Frauen noch sexy

Mit den Methoden zur langfristigen Haarentfernung, ob mit Waxing, IPL oder per Laser, ist deine Rückenmuskulatur bald haarfrei zu bewundern. Und bis auch die letzte Haarwurzel kapituliert hat, sorgst du mit Hilfe von Rückenrasierern schnell für freie Sicht auf die glatte Rückseite deines Oberkörpers.

