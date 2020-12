So stylst du dich wie die Promis

Styling der Promis So stylst du dich wie die Stars

Im Smoking, mit coolen Accessoires oder im Oversized-Look. Wir zeigen dir stylische Promi-Männer und was du von ihnen lernen kannst

Klar, Promi-Männer haben sicher eine Handvoll Stylisten, die ihnen die Outfits zurechtlegen, um wie aus dem Ei gepellt auszusehen. Aber David Beckham, Ryan Gosling & Co. haben auch ohne Support das richtige Händchen, wenn es um Klamotten geht. Wir stellen dir fünf A-Promis vor, die immer top gekleidet sind und von denen du noch was lernen kannst.

Wir haben die roten Teppiche und Paparazzi-Fotos durchforstet und tolle Outfits zur Inspiration zusammengestellt.

Star-Look Nummer 1: Johnny Depp setzt auf Statement-Brillen und Accessoires

Johnny Depps Stil ist es sich unkonventionell und locker zu kleiden. Auch im Alltag kennt man den Schauspieler mit typisch getrimmten Bart und zotteligen Haaren.

Bei Johnny Depp ist alles eine Frage der Accessoires, um zum modischen Vorbild zu werden. Auf roten Teppichen setzt er stets auf eines: die Statement-Brille. Seine Brillen sind extravagant und oft mit blau getönten Gläsern. Wenn das Statement-Piece nicht ausreicht, greift Johnny Depp auch gerne zu Hüten. Zu seinen Favoriten zählen karierte Schiebermützen oder Hüte aus Filz, in gedeckten Farben wie grau oder beige. Du weißt nicht, welche Mütze dir am besten steht? Wir helfen dir hier.

Star-Look Nummer 2: sportlich und cool wie Pharrell Williams

Nicht ohne Grund kollaborieren viele Marken mit Pharrell Williams. Der Mega-Star hat wohl den coolsten Style unter den Promi-Männern, denn er liebt es lässig, sportlich und ist dabei modisch allen immer einen Schritt voraus.

Der Sänger setzt gerne auf ein Oversized-T-Shirt, Cargo-Hose und coole Schnürer. Falls dir coole Herbst-Boots noch fehlen, musst du nur hier klicken. Pharrell hat auch, ähnlich wie Johnny Depp, ein Händchen für Accessoires. Der, man glaubt es kaum, schon 47-jährige, wertet so gut wie jedes Outfit mit einer lässigen Beanie-Mütze oder einem Hut auf. Eine coole runde Spiegel-Brille dazu – fertig.

Star-Look Nummer 3: ein gut sitzender Anzug abgeguckt vom Style-Profi David Beckham

Das David Beckham nicht nur auf dem Rasen eine gute Figur macht, wissen wir. Er ist auch durch seinen guten Stil bekannt. Der Mann kann einfach alles tragen.

David Beckham beweist hier wieder, dass jeder Mann mit einem gut sitzenden, schwarzen Anzug, einem weißen klassischen Hemd und einer Fliege extrem gut aussehen kann. Hier findest du übrigens Tipps, wenn du dir einen neuen Anzug zulegen möchtest. Der Drei-Tage-Bart und die Gel-Frisur runden den markant-männlichen Signature-Look ab.

Du brauchst noch die richtigen Schuhe zum Anzug? Hier findest du klassische Anzugsschuhe.

Star-Look Nummer 4: die coolen Basics von Ryan Gosling

Hast du den Kult-Film "Drive" gesehen? Die eierschalenfarbene Bomberjacke mit dem Skorpion, die Superstar Ryan Gosling in diesem Film trug, wurde zum Kultobjekt und Gosling hatte sich einen festen Platz als Style-Vorbild ergattert. Ryan Gosling beweist, dass coole Basics immer gut aussehen.

Ein schwarzer oder blauer Blouson und ein angesagter Hoodie sind eine coole Kombi zur schwarzen Slim-Fit-Jeans. Zu diesem Look stylt er angesagte Stiefel im Grunge-Style der 90er. Alternativ kannst du zu so einem Look auch immer ein paar Sneaker tragen. ! Dir fehlt die Inspiration? Hier findest du die coolsten Sneaker-Klassiker.

Wie du siehst, es ist gar nicht schwer, sich wie die A-Liga der Promis zu stylen. Es reichen schon Accessoires oder der richtige Anzug, um im Alltag oder auf einem Event zu glänzen.