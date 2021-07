Das goldene Trio So bringst du jede Frau garantiert zum Orgasmus

Egal mit wie vielen Frauen du schon geschlafen hast, du weißt: Eine Frau zum Orgasmus zu bringen, gehört nicht unbedingt zu den leichtesten Dingen der Welt. Eine neue Studie könnte das nun ändern.

Dieser Trainingsplan macht dich besser im Bett:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainingsplan: Besser im Bett in 8 Wochen für Einsteiger und Fortgeschrittene

detaillierter Trainingsplan mit 6 Workouts

24 effektive Übungen, nur Kurzhanteln nötig

Zum Drucken optimiert

Mehr Infos 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@menshealth.de. Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

Warum kommen Frauen so schwer zum Orgasmus?

Nur rund ein Drittel aller Frauen kommen allein durch den vaginalen Verkehr zum Orgasmus. Eines ist den meisten Männern längst klar: Eine Frau muss sich beim Sex entspannen können und möchte dem Partner vertrauen. Aber nicht nur die äußeren Umstände entscheiden über Kommen oder Nicht-Kommen.

Auch die Technik spielt eine Rolle. Eine breit angelegte Studie, die im Fachmagazin Archives of Sexual Behaviour veröffentlicht wurde, befragte über 52.000 Probanden über ihr Sexualleben. Das Ergebnis: 96 % aller heterosexuellen Männer gaben an, dass sie beim Sex immer einen Orgasmus haben, aber nur 66 % aller heterosexuellen Frauen.

Woran dieses Missverhältnis liegen könnte, wird durch weitere Zahlen deutlich: 88 % aller lesbischen Frauen gaben an, jedes Mal beim Sex den Höhepunkt zu erreichen. Heißt das, Männer bringen Frauen nicht so viel Spaß im Bett wie Geschlechtsgenossinnen? Womöglich. Das liegt allerdings nicht am Geschlecht, sondern an der "Technik". Frauen verwöhnen sich gegenseitig anders als Mann und Frau.

4 PM production / Shutterstock.com Wie Sie eine Frau zum Orgasmus bringen? Mit dem goldenen Trio

Die gute Nachricht: Die Wissenschaftler ermittelten auch, wie Männer es schaffen können, die Orgasmus-Quote der Liebsten von 66 % auf die vollen 100 % zu bringen. Nämlich mit dem ominösen "goldenen Trio".

Das goldene Trio: So geht die Sex-Technik mit Orgasmus-Garantie

Was machen lesbische Frauen anders? Was braucht eine Frau beim Sex, um nicht nur am Berg der Lust zu kraxeln, sondern auch am Gipfel mit der Mega-Aussicht anzukommen? Die Studienergebnisse sind eindeutig.

Laut der Forscher kommen Frauen, die fast immer beim Sex den Höhepunkt erreichen, in den Genuss der folgenden 3 Dinge:

1. Leidenschaftliche Küsse

2. Manuelle Stimulation der Vagina

3. Oralsex

Das bedeutet aber nicht, dass der Geschlechtsverkehr keine Rolle spielt. "Frauen neigen allerdings eher dazu, beim Geschlechtsverkehr zum Orgasmus zu kommen, wenn er intensive Küsse, manuelle Vaginal-Stimulation und/oder Oralsex enthält", sagen die Forscher. Viele Männer denken noch immer, dass der vaginale Geschlechtsverkehr der einzig wahre Weg ist, um eine Frau zum Höhepunkt zu bringen.

Das bedeutet, du solltest niemals aufs Vorspiel verzichten und es auch nicht bloß als reines Vorgeplänkel ansehen. Je mehr du dich auf die Frau einlässt, desto befriedigter ist sie. G-Punkt war gestern: Frauen wollen am CUV verwöhnt werden.

Der goldene Orgasmus macht Frauen glücklicher

Die Studie ergab übrigens auch: 92 % aller Frauen, die fast immer einen Orgasmus beim Sex haben, sind mit ihrer Beziehung im Allgemeinen zufriedener. Jedoch ist nicht klar, ob das tatsächlich am Sex liegt oder am Beziehungsglück. Aber – und jetzt wird es interessant – Frauen, die häufiger einen Orgasmus beim Sex erleben als andere Frauen, berichten über folgende Umstände:

sie sagen eher, was sie im Bett wollen

sie loben den Partner für seine Liebhaberqualitäten

sie betreiben Sexting mit dem Partner per Mail oder Telefon

sie tragen häufiger sexy Dessous

sie sind eher bereit, neue Stellungen auszuprobieren

sie sind Analsex nicht abgeneigt

sie leben ihre Fantasien aus

Das bedeutet im Umkehrschluss: wenn du die Liebst regelmäßig mit dem goldenen Trio beglückst, kommt sie häufiger zum Orgasmus und infolgedessen wird auch euer Sex besser. Denn die Befriedigung erhöht ihre sexuelle Aufgeschlossenheit und die Lust auf Sex.

Nicht jede Frau kommt auf gleiche Weise zum Orgasmus

Natürlich ist das goldene Trio nicht die ultimative Orgasmus-Formel, die für alle Frauen gilt. Jede Frau kommt anders und reagiert auf unterschiedliche Reize. Das ist auch der Grund, wieso deine besten Techniken bei der einen Frau funktionieren und die andere total kalt lassen. Deswegen gehst du bei jeder Frau erneut auf Forschungsreise.

Was allerdings feststeht: Je mehr du eine Frau an ihren Hotspots verwöhnst, auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehst und Ihre eigene Lust (zumindest zeitweilig) an die zweite Stelle rückst, desto wahrscheinlicher ist ihr Orgasmus – und desto wahrscheinlich hält sie dich für einen guten Liebhaber.

Und: Frauen, die den Sex mit dem Partner als befriedigend empfinden, wünschen sich mehr davon und ergreifen auch selbst häufiger die Initiative als Frauen, die beim Geschlechtsverkehr mit dem Partner selten zum Orgasmus kommen.

Fazit: Das goldene Trio befriedigt beide

Indem du deine Partnerin beim Sex intensiv küsst, ihre Vagina verwöhnst und ihr Oralsex schenkst, tust du nicht nur was für die Liebste, sondern auch viel für dich. Weil deine Partnerin durch die Methode viel wahrscheinlicher auch zum Orgasmus kommt, entwickelt sie eine positivere Einstellung zum Sex. Sie wird aufgeschlossener, wünscht sich mehr Sex mit dir und ist zufriedener in der Beziehung.

