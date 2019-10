Sex-Tipps vom Orthopäden Das sind die gesündesten Sexstellungen bei Rückenschmerzen

Knack! Wenn nach einer falschen Bewegung Schmerz in den Rücken sticht, stöhnst du – nur leider nicht mehr vor Lust. Geh lieber in rückenfreundliche Stellungen. Das ist sogar bei Orthopäden-Tagungen ein Thema: Auf der Spine Week, einem der größten Kongresse zum Thema Wirbelsäule, diskutierten Fachleute aus aller Welt in Singapur über Sex und Wirbelsäule. Dazu gibt’s eine spannende Studie von Professor Stuart McGill von der kanadischen University of Waterloo: Er beobachtete Paare beim Sex und erhob biometrische Daten, die zeigen, wie sich die Segmente der Wirbelsäule von Mann und Frau in welchen Positionen verhalten.

Family TV / Shutterstock.com Sex im Stehen solltest du bei Rückenschmerzen vermeiden

Welche Sexstellungen sollte ich bei Rückenschmerzen meiden?

Die Experten schließen daraus, welche Stellungen für Gesunde und welche für Menschen mit Rückenproblemen ratsam sind. Und welche soll man meiden? "Stellungen, die zur Hyperextension der Wirbelsäule führen, tun dem Rücken eher nicht gut", so Orthopäde Dr. Andreas Lunzer aus Krems — wenn du dich also zurückbeugst, den Rücken überstreckst und die natürliche Krümmung der Wirbelsäule aufhebst. Der Experte: "Vergleiche es mit einem Rohr: Biegt man es nach hinten, wird es in der Kurve eng — genau dort, wo die empfindlichen Nervenbahnen verlaufen." Pass jetzt gut auf!

Alex Cherepanov / Shutterstock.com Doggy Style schont den Rücken beider Partner

3 Stellungen, die für den Rücken gut sind

Doggy Style

Gesündeste Stellung für die Rücken beider Partner: der Doggy-Style. Du kniest oder stehst hinter ihr. "Dabei bleibt die Hüfte gerade, der Rücken neutral, und das entlastet die Wirbelsäule", so Lunzer.

Die Reiterin

Weil die Partnerin auf dir sitzt und du liegst, kann deinem Rücken nichts passieren. Und: Du kannst genießen und hast freie Hände.

Sex im Sitzen

Zu empfehlen sind alle Stellungen, bei denen du sitzt — etwa auf einem Stuhl, auf der Bettkante, gern auch falsch herum — und die Partnerin auf dir. Aber dabei bitte nicht zurücklehnen!

George Rudy / Shutterstock.com Sex im Sitzen schont den Rücken. Aber dabei bitte nicht zurücklehnen!

Welche Sexpositionen können der Wirbelsäule gefährlich werden?

Sex im Stehen

Selbst wenn du top trainiert bist: Die Frau auf den Hüften zu tragen, ist Stress pur für den Rücken. Erleichternd: wenn sie sich dabei an eine Wand lehnt. Noch besser: absetzen, weitermachen.

Klassische Missionarsstellung

Es belastet deinen unteren Rücken, wenn du dich beim Stoßen aufstützt. Besser: Du kniest, die Liebste beugt liegend ihre Knie und zieht die Beine an — oder kreuzt sie hinter deinem Rücken.

Löffelchen

Klingt bequem, ist es aber nicht, weil du schlecht kraftvoll stoßen kannst, ohne den unteren Rücken zu überstrecken — und so verkrampfst. Ein echter Lust-Dämpfer.

Wenn's im Rücken sticht, macht selbst Sex keinen Spaß mehr. Insbesondere bei Sexstellungen, bei denen du sich zurückbeugen oder den Rücken überstrecken musst. Zum Glück gibt es bei Schmerzen rückenfreundliche Positionen, bei denen du entspannt auf dem Rücken liegst oder sitzt.