Mehr Spannung im Bett Diese aufregenden Sexspiele solltest du jetzt ausprobieren

In jeder guten Beziehung schleicht sich Langeweile ein, wenn der Sex immer nach der gleichen Routine abläuft. Zum Vergleich: Stell dir vor, du bekämst jeden zweiten Tag das gleiche Abendessen vorgesetzt. Das macht zwar satt, lustvoll ist diese Mahlzeit allerdings weniger – selbst, wenn die Zutaten hochwertig sind und das Gericht irgendwann dein absolutes Lieblingsessen war. Was du dagegen machen kannst? Neue Rezepte ausprobieren! Und genau das solltest du auch im Bett tun, damit dein Sexleben nicht in die zweite Liga absteigt – ab jetzt heißt es also: Spielwiese statt Sexwüste!

Nicht nur zum Zeitvertreib: Was bringen Sexspiele?

Eine gute Frage! Unter einem "Spiel" verstehen wir in der Regel etwas, dass wir nur zum Vergnügen und Zeitvertreib tun, das darüber hinaus aber keinen Nutzen hat. Bei Sexspielen ist die Sache etwas anders gelagert. Denn Sexspiele erfüllen sehr wohl einen Zweck. Welchen? Verraten wir dir!

Sexspiele durchbrechen eingefahrene Muster

Warum lieben wir spannende Serien, aufregende Computerspiele oder Outdoor-Abenteuer? Klar, weil sie Alltagstrott und Krisen mal für ein paar Stunden vergessen machen. Auch guter Sex kann das leisten. Vorausgesetzt, er ist aufreibend genug. Das heißt, du kannst dich nicht berieseln lassen, sondern musst aktiv werden. Das lohnt sich: Wer im Bett Experimente wagt, lernt die eigene Lust völlig neu kennen. Du hast es selbst in der Hand, ob dein Sex sauspannend oder verdammt öde ist.

Sexspiele machen dich zum guten Liebhaber

Das beste Kompliment, das du von einer Frau bekommen kannst: "Mit ihm wird es nie langweilig". Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass deine Partnerin keine Lust mehr auf Sex mit dir hat, weil sie genau weiß, was kommt – ein totaler Abtörner. Frauen stehen auf Männer, die gerne experimentieren. Sie lieben es, wenn der Partner sie ermutigt, Neues auszuprobieren oder wenn er sie überrascht.

Sexspiele intensivieren die Lust

Hast du schon einmal echte Ekstase erlebt? Hattest du beim Orgasmus schon einmal verbundene Augen oder gefesselte Hände? Wenn nicht, kannst du nicht wissen, ob diese Art der Lust nicht vielleicht viel intensiver ist als die, die du derzeit erlebst. Heißt: Wer immer nur die Missionarsstellung probiert, statt sich durchs Kamasutra zu spielen, wird auch niemals neue Blickwinkel entdecken. Außerdem machst du deiner Partnerin ein Geschenk, wenn du ihr die Möglichkeit für neue sexuelle Genüsse geben.

Sexspiele befriedigen weibliche Gelüste

Umfragen ergaben, dass Frauen darauf stehen, wenn sich der Partner intensiv mit ihrem Körper beschäftigt, ihr immer wieder aufs Neue viel abgewinnen kann, Experimente wagt. Was glaubst du, wieso "50 Shades of Grey" so ein Kassenschlager war – sicher nicht wegen der Romantik.

Sexspiele verbessern die Beziehung

Kreative Sexspielarten sind das beste Mittel, damit Routine beim Sex gar nicht erst aufkommt. Rollenspiele erfordern ein hohes Maß an Vertrauen und Kompromissbereitschaft. Wer gemeinsam Neues wagt und dabei Spaß hat, stärkt die Beziehung dauerhaft. Das wissen sogar Psychologen.

Let's play: Diese 11 Sexspiele bringen Leben in die Kiste

Genug Theorie, jetzt kommt die heiße Praxis. Die 11 besten Ideen für atemberaubende Sexspiele. Das Beste daran: Du kannst sie nach Belieben abwandeln, ergänzen und kombinieren.

Sexspiel-Idee #1: Jede Nacht eine neue Partnerin

Eine Frau, 365-mal anderer Sex – so kann ein lustvolles Jahr mit deiner Partnerin auch aussehen. Paare, die ein abwechslungsreiches Sexleben zelebrieren, lassen sich jeden Tag etwas Neues einfallen, um den Partner zu verführen. Das Wichtigste dabei: Kreativität. Allein durch die Macht der Vorstellung generieren versierte Sexspieler immer andere Szenarien. Willst du auch ausprobieren? Dann solltest du die Idee mit deiner Partnerin absprechen. Schlage ihr die Erfrischungskur für euer Sexleben als eine Art Challenge vor – die natürlich nicht bierernst gemeint ist. Beide Partner dürfen ihrem Einfallsreichtum freien Lauf lassen. Ihr könnt euch zum Beispiel tagsüber gegenseitig mit heißen Sex-Messages anheizen, die Liebste kann dich am Abend in neuen Dessous überraschen oder du stellst Champagner und Erdbeeren am Schaumbad bereit. Du ahnst nicht, wie viele Ideen kommen, wenn du dir keine Schranken mehr setzt. Versteife dich aber nicht darauf, jedes Mal eine neue Knalleridee finden zu müssen. Schon eine einzige Spielart im Monat reicht, um deinem Liebesleben Auftrieb zu geben!

Sexspiel-Idee #2: Fesseln und gefesselt werden

Es ist der Reiz von Unterwerfung und Dominanz, der Fesselspiele oder softe SM-Spiele so reizvoll macht. Für Einsteiger: Es muss kein hartes Seil herhalten, auch mit einem weichen Seidentuch lassen sich Hände verbinden. Eine beliebte Spielart ist das so genannte Andreaskreuz. Dabei wird der devote Partner mit gespreizten Beinen und ausgestreckten Armen gefesselt, beispielsweise an die Bettpfosten.

Sexspiel-Idee #3: Jungfräuliches Vergnügen

Erinnerst du dich noch daran, wie aufregend dein erstes Mal war? Jetzt stell dir die selbe herantastende Vorsicht vor, die Erregung, den Reiz – wie du fast geplatzt bist vor Vorfreude. Was das zweite erste Mal besser macht: Du kennst jetzt die Tricks, um nicht zu schnell zum Höhepunkt zu kommen und um der Partnerin ein noch besseres Gefühl zu geben. Worauf wartest du? Wiederholt euer erstes Mal. Berührt euch so, als würdet ihr es zum ersten Mal tun, dringe so vorsichtig in sie ein wie beim ersten Mal und achte genau auf die Reaktionen deiner Liebsten. Sie wird es lieben!

Sexspiel-Idee #4: Was trägst du drunter?

Verführung beginnt schon lange vor der Schwelle zum Schlafzimmer. Heize die Stimmung zwischen dir und deiner Partnerin an, indem ihr euch neckt. Die Liebste kann dir beim Kinobesuch ins Ohr flüstern, dass sie keine Unterwäsche trägt oder dir im Restaurant mit dem Fuß unterm Tisch eine Massage geben. Du könntest zum Beispiel eine Flasche Sekt kalt stellen und ein Post-it daran kleben: "Ich freu mich, den später aus deinem Bauchnabel zu schlürfen". Selbst, wenn die Neckereien humorvoll rüberkommen sollen, sorgen sie doch dafür, dass die Grundstimmung zwischen euch aufgeheizter ist.

Sexspiel-Idee #5: Verbotene Freuden

Was törnt uns am meisten an? Klar, das Verbotene. Damit ist aber nicht nur das Gesetz gemeint. Deiner Fantasie ist beim Ausleben des Spiels mit dem Verbotenen keine Grenze gesetzt: Du könntest beispielsweise so tun, als würdest du nicht verhüten, als hättest du keine Zeit oder als säßen die Schwiegereltern im Raum nebenan. Natürlich darfst du dich auch Fantasien hingeben, die du nie jemandem verraten würdest – ein Bad in Geldscheinen, Lebensmittel-Spielereien oder dem nachgespielten Sex als Chef und Sekretärin.

Sexspiel-Idee #6: Frivole Faschingsfantasien

Krankenschwester, Nonne, Cowboy oder Polizist – Du liebst Verkleidungen? Sex im Kostüm findest du aber etwas befremdlich? Dann bringst du dich aber womöglich um scharfe Stunden. Denk mal darüber nach, in welcher Montur Stripper Frauen den Verstand rauben. Wenn du trotzdem Hemmungen hast, in voller Montur aufzutreten, kannst du dich langsam herantasten, indem du beim Sex zum Beispiel nur eine Kochschürze oder die Krawatte um den Hals trägst. Die Liebste kann High-Heels oder den Schleier (falls ihr verheiratet seid: Ihr Hochzeitskleid muss nicht im Schrank verstauben) einer Heiligen tragen. Solche Accessoires sind der erste Schritt zum Sex im Kostüm.

Sexspiel-Idee #6: Süßes Versteckspiel

Süße Lebensmittel wie Sahne, Schokolade, Honig oder Trauben gehören schon seit Jahrhunderten zum Liebesspiel. Essen und Sex stehen sich nahe – es geht bei beidem um Genuss. Versuche zum Beispiel folgendes Spiel: Deine Partnerin verbindet dir die Augen und versteckt an ihrem Körper kleine Schokolinsen, die du suchen musst. Im Nabel, zwischen den Zehen, unter den Brüsten, in der Kniekehle – natürlich musst du für die erfolgreiche Lösung dieser kriminalistischen Aufgabe auch mal tiefer in die Materie eindringen.

Sexspiel-Idee #8: Zuschauen erwünscht

Hast du deiner Liebsten schon einmal beim Masturbieren zugeschaut? Solltest du! Bei einem der beliebtesten Sexspiele schauen sich die Partner gegenseitig bei der Selbstbefriedigung zu. Ihr könnt dem Voyeurismus auch frönen, indem ihr euch gemeinsam einen Porno anschaut und eure Lieblingsstellen nachstellt. Oder: Ihr dreht selbst einen Porno und lasst ihn beim Sex laufen.

Sexspiel-Idee #9: Sex ohne alles

Sex ohne Anfassen, ohne Worte oder im Dunkeln. Wenn du beim Sex auf einen deiner Sinne verzichten musst, fokussierst du dich umso mehr auf die anderen. Lass dir beim Sex die Augen verbinden und verschließe die Ohren mit Ohropax. Konzentriere dich jetzt nur auf deine körperlichen Empfindungen – riechen, schmecken, fühlen. Diese Sexspiele schärfen die Sinne und stärken das Vertrauen zwischen dir und deiner Partnerin. Kein Straßenlärm, kein Telefonklingeln, kein Nachbar lenkt dich vom heißen Körper der Liebsten ab.

Sexspiel-Idee #10: Sex mit Upgrades

Sexspielzeuge heißen nicht umsonst so. Vibratoren, Penisringe oder Analketten bringen ordentlich Spaß in die Kiste. Das simpelste, aber sehr effektive, Utensil ist übrigens ein Massage- oder Gleitgel. Der Schmierstoff regt die Fantasie an und macht den Sex leidenschaftlicher. Aber auch Sex-Würfelspiele (zum Beispiel Sex-Roulette oder "Wahrheit oder Pflicht"), Sexmöbel (zum Beispiel eine Liebesschaukel) oder superweiche Kissen (oder superharte Gerten) können das Sexleben raffinierter machen. Der erste Schritt: schaut euch gemeinsam im (Online)-Sextoy-Shop um und lasst euch inspirieren.

Sexspiel-Idee #11: Einen Cliffhanger setzen

Wenn wir nach einer Folge unser Lieblingsserie so heiß sind, dass wir sofort weiterschauen wollen, haben die Filmemacher alles richtig gemacht. Diesen süchtig machenden Effekt kannst du auch in dein Sexleben einbauen. Wie das geht? Na, eben wie in der Serie: indem du aufhörst, wenn es am heißesten ist. Bedeutet: Beende den Sex nicht immer mit dem Orgasmus, sondern stoppe kurz davor. Ob du es danach nur ein paar Minuten, Stunden oder sogar Tage aushältst, ist deine Sache – eines können wir aber versprechen: Der aufgeschobene Höhepunkt ist doppelt so gut!

So lädst du die Liebste zum Spielen ein

Vielleicht hast du schon eine Ahnung, welche Art von Spiel deiner Partnerin gefallen könnte. Noch besser wäre allerdings, du würdest es wissen. Wir verraten dir, ob Frauen Sexspiel-Fantasien haben, warum sie damit nicht rausrücken und wie du die Liebste fürs Spielen gewinnen kannst.

Haben Frauen denn auch Fantasien von Sexspielen?

Oh ja. Frauen sind wahre Meisterinnen im Fantasieren. Sie stellen sich Dinge vor, die du nicht einmal ahnst. Mit dem Ausleben ist das allerdings so eine Sache. Aus Scham oder aufgrund von Rollenbildern, die beschreiben, wie eine Frau sein soll, trauen sie sich oft nicht, die schmutzigen Gedanken auszusprechen. Das geht übrigens Männern auch häufig so. Eine Umfrage des Kondomherstellers Durex ergab, dass 85 Prozent aller Deutschen Fantasien haben und gerne etwas Neues ausprobieren wollen, doch 53 Prozent davon fühlen sich nie oder nur selten sicher, dem Partner davon zu erzählen.

So bringen du sie dazu, von ihren Fantasien zu erzählen

Damit sich die Partnerin öffnet, ist vor allem eines wichtig: Vertrauen. Du erleichterst der Liebsten, über ihre geheimen Fantasien zu sprechen, indem du den ersten Schritt machst und von deinem eigenen Kopfkino berichtest. Wenn deine Partnerin im Gegenzug von ihren Fantasien erzählt, solltest du ihr keinesfalls den Eindruck geben, du würdest sie auslachen oder ihre Vorstellungen für abartig halten. Geh jederzeit sensibel mit ihren Zeichen um und dränge sie nie in eine Richtung, die sie nicht selbst andeutet.

Stoße die Liebste nicht vor den Kopf

Wenn du von deinen Fantasien erzählst, solltest du nicht mit der dreckigsten beginnen. Geh behutsam vor. Wenn du ihr erzählst, dass du gern Sex mit ihr in der Umkleide hättest, kann sie damit sicher besser umgehen, als wenn du sagst, dass du einen Dreier möchtest. Erkläre ihr, dass es sich lediglich um Fantasien handelt und sie sich nicht gezwungen fühlen soll, diese umzusetzen – sonst droht das Spielende bevor es richtig angefangen hat.

So startest du die Sexspiel-Session: die Spiele vor den Sexspielen

Manchmal fällt es dennoch schwer, so offen über die geheimsten Gelüste zu berichten. Dann kann es helfen, sich gegenseitig erotische Geschichten zu erzählen. Oder ihr probiert es mit dem Spiel "Wahrheit oder Pflicht", dabei kann sich jeder der Partner selbst überlegen, wie ehrlich er ist. Von den "Einsteiger"-Spielen ist es nur ein kleiner Schritt zu den spannenderen Sex-Games.

Die 6 größten No-Gos beim Sexspiel

Sexspiele eröffnen eine neue Dimension des Sex, trotzdem oder gerade deswegen solltest du dafür sorgen, dass die Spielsucht nicht mit dir durchgeht. Wenn du dich an die folgenden Regeln hältst, droht das Spielvergnügen nicht zu kippen.

Arbeite keine To-Do-Liste ab

Das Sekretärin-Chef-Spiel hast du schon durch. Das Doktorspiel auch? Dann weiter zum Reitlehrer-Szenario! Bloß nicht! Sexspiele können und solltest du nicht wie nach einer To-Do-Liste abarbeiten. Das wirkt unnatürlich und kann die Lust zerstören. Die Fantasie und die Spielarten sollten sich entwickeln dürfen – das ist ja gerade so spannend daran. Halte die Partnerin nicht an der kurzen Leine

BDSM-Spielchen sind sehr beliebt. Achte jedoch darauf, dass nicht nur ein Partner die Kontrolle hat, sonst wird es eintönig. Außerdem könnte sich einer der Partner ungerecht behandelt fühlen. Überrede die Partnerin nicht

Wenn deine Partnerin einem Sexspiel nicht zustimmt, solltest du das immer akzeptieren. Schlage ihr ein mögliches Herantasten vor oder leg diese Fantasie erst einmal beiseite. Es gibt schließlich noch genug andere Spielarten. Vergiss niemals das Vorspiel

Es ist eigentlich selbstverständlich, dass zum Sexspiel ein Vorspiel gehört. Im Eifer des Gefechts kann vor lauter Erregung über das Krankenschwester-Kostüm aber deine Lust mit dir durchgehen. Achte darauf, dass die Liebste immer auch in den Genuss des Spiels vorm Spiel kommt. Verzichte nicht aufs Feedback

Beim Sexspiel solltet ihr bloß nicht den toten Fisch mimen, es geht hier schließlich um euer beider Spaß! Rede während des Sexspiels und danach mit der Partnerin und frage, ob es ihr gefällt. Das funktioniert natürlich auch mit anderen akustischer Rückmeldungen.

Fazit: Lass die Spiele beginnen

Originelle Sexspiele können dein Liebesleben ordentlich aufwerten. Sie intensivieren und beleben nicht nur Lust und Leidenschaft, sondern verbessern auch die Beziehung. Sexspiele setzen ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den Partnern voraus. Frauen scheuen sich häufig davor, ihre Fantasien zu offenbaren. Hilf ihr, indem du ihr von deinen eigenen Gedankenspielen erzählst. Keine Sorge: Die Liebste wird dich dafür nicht auslachen. Für so viel Offenheit und Freigiebigkeit gibt es eine überaus angemessene Belohnung: abgefahrenen Sex, den du so noch nie hattest – aber immer wieder willst!