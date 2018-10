Aminosäuren: Sollten Sportler Aminosäure-Präparate einnehmen?

Ein Mangel an lebenswichtigen Aminosäuren wirkt sich auf Ihre Leistung aus © nd3000 / Shutterstock.com

"Liegt über einen längeren Zeitraum ein Mangel an essentiellen Aminosäuren vor, führt das zu verschiedensten Defiziten. Sei es im Aufbau von Muskeln und Gewebe, in der Leistungsfähigkeit und Fitness, in der Stärke von Knochen und Gelenken, in der Straffheit der Haut, oder im Hormonsystem und der Abwehrkraft", so Dr. Froböse. Haar- und Hautprobleme, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen sind mögliche Folgen.

"Eine ausgewogene Ernährung stellt in der Regel eine ausreichende Versorgung mit Aminosäuren sicher", so der Experte für Sporternährung.

"In Extremsituationen hat der Organismus aber einen gesteigerten Proteinbedarf. Im Krankheitsfall oder bei Leistungssportlern ist der Eiweißbedarf so hoch, dass eine Supplementierung mit speziellen Proteinpräparaten sinnvoll werden kann", sagt Dr. Froboese.

In welchen Lebensmitteln stecken essentielle Aminosäuren?

Aminosäuren stecken im Grunde in allen eiweißreichen Lebensmitteln, nur zu unterschiedlichen Anteilen.

"Sehr gute Quellen für Aminosäuren sind Rindfleisch, Geflügel, Eier, Fisch, Milchprodukte, Getreide, Bohnen und andere Hülsenfrüchte", sagt Dr. Froboese. "Auch als Vegetarier oder Veganer können Sie sich durch geschicktes Kombinieren verschiedener Lebensmittel ausreichend mit Eiweiß versorgen. Gute, rein pflanzliche Quellen sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Sojaprodukte, Seitan, Nüsse und Samen", so der Experte.