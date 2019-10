Männerfrisuren 2019 Diese 9 Schnitte sind jetzt Trend

Lust auf eine neue Frisur, aber keine Ahnung, was gerade angesagt ist? Dann sind Sie hier richtig! Welche Frisuren Mann jetzt trägt und was Sie Ihrem Friseur sagen müssen, damit Sie den Salon genauso verlassen, wie Sie wollen

Bitte nicht zu akkurat! Das sind die wichtigsten Frisurentrends für Männer

Wir haben Deutschlands beste Männer-Friseure gefragt, welche Frisuren 2019 angesagt sind. Diese Trend-Prognosen sind hieb- und stichfest. Verlassen Sie sich drauf!

Welche Männerfrisuren sind 2019 im Trend?

"Nach einer Zeit der kurz rasierten Seiten und akkuraten Formen, bewegen wir uns nun hin zu einem unfertigen Look, der viel Länge im Nacken und Kontur mitbringt", prophezeit Markus Salm, Wella Top Akteur.

Das heißt, Männer tragen jetzt lange Haare?

"Genau, 2019 liegt Mann im Trend, wenn er seine Haare wachsen lässt. Bei der Länge gibt es keine Grenzen nach unten, von leicht über den Ohren liegend über Schulterlänge und darüber hinaus, ist alles drin. Wichtig dabei ist, dass die Haare möglichst lässig, am besten im Undone-Look getragen werden, dabei aber immer noch gepflegt aussehen", so Salm.

Und wenn man die Haare lieber kurz trägt?

Daniel Fischer, Haarexperte von Paul Mitchell weiß: "Einfluss auf die Styles nimmt die Britpop-Kultur." Heißt im Klartext: Vor allem Ponyfrisuren sind stark im Kommen! "Dabei werden die Haare nach vorne hin länger. Das ermöglicht es, die Frisur wild in die Stirn oder mit Scheitel aus dem Gesicht zu tragen.

Welchen Trend aus dem letzten Jahr werden wir auch 2019 noch sehen?

"Oldschool-Looks, bei denen die Haare mit Gel nach hinten gekämmt werden, sind für modebewusste Männer nach wie vor ein Must-have", sagt Frisuren-Profi Fischer.

Was geht 2019 gar nicht mehr?

"Undercuts mit raspelkurzen Seiten und langem Deckhaar sind out“, weiß Markus Salm. Der Trend geht also ganz klar weg vom Hipster-Look.

Sie haben Lust auf eine neue Frisur bekommen? Dann ab zum Friseur, Smartphone aus der Tasche, menshealth.de öffnen, Ihren Lieblingslook samt Anleitung zeigen – und es kann nichts mehr schiefgehen.

Frisurentrend für Männer 2019: Lange Haare im Surfer-Look

Goldwell / PR Mit Side- und Undercuts zeigten sich Männerköpfe in den vergangenen Jahren partiell kurz geschoren. Nun dürfen Haare wieder wachsen

Was sag’ ich meinem Friseur? Erstmal gar nicht, denn die Haare müssen jetzt wachsen! Reichen die Strähnen bis zur Schulter, fragen Sie nach einem "Men Bob" mit starken Stufen im Deckhaar, am Hinterkopf und rund um das Gesicht. Geschnitten wird mit der Schere oder dem Messer.

Wie style ich’s? Für die angesagte raue Struktur Salz-Spray in die Längen sprühen und die Haare lufttrocknen lassen oder föhnen – währenddessen einzelne Strähnen durchkneten und zwirbeln. Das Ergebnis ist zu wild? Dann einfach etwas Stylingbalm in den Händen verreiben und vorsichtig über die Haare streichen.

Wann muss ich zum Nachschneiden? Durch die Länge und die Stufen wächst der Schnitt nicht sichtbar heraus. Damit die Spitzen gesund bleiben, sollten Sie trotzdem alle 3 Monate nachschneiden.

Trendhaarschnitt 2019: Der Bro Flow löst den Undercut ab

Brooke Cagle / Unsplash.com Kurze Haare trägt Mann 2019 betont locker: mit weich geschnittenen Übergängen und lässig aus dem Gesicht frisiert

Was sag’ ich meinem Friseur? Die Stirnpartie sollte mindestens bis zur Nasenspitze reichen. Zu den Seiten hin werden die Haare, ohne sichtbare Kannte, immer kürzer. Die Ohren bleiben frei.

Wie style ich’s? Pusten Sie die Haare schon beim Föhnen nach hinten. Wenn alles komplett trocken ist, einen erbsengroßen Klecks mattierender Pomade zwischen den Handflächen erwärmen und mit gespreizten Fingern durch das Deckhaar fahren. Keine weiteren Produkte nutzen, sonst wirkt der Look schnell steif statt mühelos.

Wann muss ich zum Nachschneiden? Achten Sie darauf, dass der Friseur die Spitzen texturiert, also leicht fransig schneidet. Dadurch fällt der Schnitt weniger akkurat und wächst nicht allzu schnell heraus. Alle 6 bis 8 Wochen nachschneiden genügt.

Trendiger Haarschnitt für Männer: Föhnfrisur mit Scheitel

Paul Mitchell / PR Gleicher Haarschnitt, anderes Styling: glatt nach hinten geföhnt und mit Seitenscheitel, wirkt der Bro Flow klassisch-elegant

Wie style ich’s? Haltgebende Föhn-Lotion im gesamten Haar verteilen und die Haare beim Föhnen mit einer flachen Bürste nach hinten stylen. Nach dem Trocknen einen Seitenscheitel ziehen, fertig! Auf Haarspray besser verzichten. Locker ins Gesicht fallende Strähnen geben dem klassischen Look ohnehin mehr Coolness.

Wann muss ich zum Nachschneiden? Auch in dieser Variante genügt es, die Frisur etwa alle 6 bis 8 Wochen nachschneiden zu lassen.

Der Frisuren-Evergreen für Männer: Klassisch kurze Haare

Redken / PR Ein klassischer, schlichter Kurzhaarschnitt passt sowohl zu feinen Haaren (links) als auch zu dickem Haar (rechts). Der Look funktioniert mit Bart und glattrasiert

Was sag’ ich meinem Friseur? Fragen Sie nach einem klassischen Kurzhaarschnitt mit weichen Übergängen und fransig geschnittenen Spitzen. Über den Ohren und im Nacken sind die Haare etwa 1-2cm lang, am Oberkopf 6-8 cm.

Wie style ich’s? Das richtige Styling hängt von der Haarstruktur ab. Feine Haare wirken voller, wenn Sie mit mattierender Stylingpaste verwuschelt werden. Dicke Haare können Sie auf Stand föhnen und mit Glanz-Wachs zu einer Mini-Tolle stylen.

Wann muss ich zum Nachschneiden? Weil der Schnitt nicht allzu exakt ausfällt, genügt es alle 6 Wochen nachzujustieren.

Trendfrisuren für Männer 2019: Mittellange Locken

Wella / PR Lassen sie Ihre Locken etwas wachsen, so kommen sie besser zur Geltung

Was sag’ ich meinem Friseur? Damit die Locken nicht zu wild wirken, werden Seiten und Nacken raspelkurz geschnitten, allerdings mit weichen Übergängen zum Deckhaar. Der Pony sollte die Augenbrauen bedecken – also im nassen Zustand etwa bis zur Nasenspitze reichen.

Wie style ich’s? Um die Haare zu bändigen schon ins feuchte Haar eine erbsengroße Menge Styling-Paste für Locken geben. Mit gespreizten Fingern durchs Haar fahren und die Locken mit den Fingern in Form zwirbeln. Nicht föhnen und wenn alles trocken ist, nicht mehr ins Haar fassen, sonst puffen die Locken auf.

Wann muss ich zum Nachschneiden? Alle 6 bis 8 Wochen, damit das Deckhaar nicht zu voluminös wird und die Konturen gepflegt aussehen.

Mittellange Männerfrisur 2019: Der 60s-Shag

L'Oréal Professionel / PR Mick Jagger lässt grüßen: Lange Haare im 60er-Look werden wir 2019 häufig sehen

Was sag’ ich meinem Friseur? Fragen Sie Ihren Stylisten nach einem Shag. Jeder Friseur, der sein Geld wert ist, wird verstehen, was das heißt: ein fransiger Pony und wilde Stufen, die Struktur und Volumen ins Haar bringen, ohne zu frisiert zu wirken.

Wie style ich’s? Salt-Spray ins feuchte Haar sprühen und fast (!) trocken föhnen. Dabei mit den Fingern durchs Haar wuscheln. Bloß nicht bürsten, damit die Haare nicht zu glatt fallen. Die Haare anschließend mit den Händen in Form bringen und an der Luft komplett trocknen lassen.

Wann muss ich zum Nachschneiden? Wenn der Pony in die Augen hängt, wird es Zeit für den nächsten Friseurtermin. Spätestens alle 2 bis 3 Monate sollte auch das restliche Haar gestutzt werden.

Angesagte Männerfrisur 2019: Kurze Haare mit Tolle

KEVIN.MURPHY / PR Sie tragen gerne Stirn-frei? Dann liegen Sie 2019 mit einer Tolle goldrichtig

Was sag’ ich meinem Friseur: Verlangen Sie stufiges Deckhaar, einen langen Pony und deutlich kürzere Seiten. Aber: Achten Sie unbedingt darauf, dass der Profi die Seiten mit der Schere schneidet und nicht rasiert, um unmoderne Undercut-Kanten zu vermeiden.

Wie style Ich’s? Das feuchte Deckhaar über eine kleine Rundbürste auf Stand föhnen. Dabei von hinten zum Pony vorarbeiten. Anschließend mit einem Mini-Glätteisen die Spitzen im 45 Grad Winkel nach hinten stylen. Zum Schluss eine nicht-trocknende Styling-Creme in den Händen verreiben und damit erst durch das Deckhaar fahren und anschließend über die Seiten streichen. Ja, das klingt kompliziert, klappt mit geübten Händen aber locker in 10 Minuten.

Wann muss ich zum Nachschneiden: Damit der Haarschnitt in Form bleibt, sollten die Seiten alle 3 bis 4 Wochen nachgeschnitten werden. Viele Friseure verlangen dafür nicht den Preis eines kompletten Haarschnitts, der etwa alle 2 Monate nötig ist.

Frisurentrend für kurze Haare: Der Brit-Pop-Pony

Redken / PR Kurze Haare mit Pony wirken lässig und eine Spur brit-poppig

Was sag’ ich meinem Friseur? Halten Sie’s knapp: kurze Seiten und Nacken, gestuftes Deckhaar, das nach vorne hin immer länger wird. Die Augenbrauen bleiben frei.

Wie style Ich’s? Für Volumen und die angesagte raue Textur schon ins feuchte Haar eine erbsengroße Menge Matt-Paste geben. Die Haare nach vorne trocken pusten. Kamm und Bürste dabei links liegen lassen, sonst wirkt’s zu frisiert. Erneut einen kleinen Kecks Stylingpaste in den Händen verreiben und einzelne Strähnen zwischen den Fingern in Form zwirbeln.

Wann muss ich zum Nachschneiden? Etwa alle 4 bis 6 Wochen, damit die Konturen gepflegt aussehen. Spätestens wenn der Pony die Augenbrauen bedeckt.

Trendfrisur für Männer: Fade-Cut im Oldschool Wet-Look

Sebastian Man / PR Harte Undercut-Kanten sind out. Stattdessen trägt Mann langes Deckhaar und kurze Seiten jetzt mit fließenden Übergängen. Für den perfekten Old-School-Look die Haare mit Gel nach hinten kämmen

Was sag’ ich meinem Friseur? Verlangen Sie einen sogenannten "Fade-Cut" mit fließenden Übergängen vom langen Deckhaar zu den mikrokurzen Seiten. Letztere wirken dadurch heller als das restliche Haar. Daher kommt auch der Name: Fade ist Englisch und heißt verblassen.

Wie style ich’s? Das Wichtigste zuerst: Das Styling ist aufwendiger, als es aussieht und nein, man kann die Haare nicht einfach nass machen – das trocknet schließlich wieder. Stattdessen lieber so vorgehen: Einen großzügigen Klecks Haargel in die Handflächen geben, verreiben und die Haare eng an den Kopf streichen. Wichtig: Keine ölhaltigen Produkte wie Wachs verwenden, sonst sieht’s mehr nach Fett-Look als nach Wet-Look aus. Wer will, geht noch mit einem grobzinkigen Kamm durch.

Wann muss ich zum Nachschneiden? Die kurzen Seiten wachsen schnell raus – deshalb sollten Sie zumindest die Kontur alle 3 bis 4 Wochen nachrasieren lassen. Den Rest können Sie sich sparen. Streng zurückgegeltes Deckhaar kaschiert einen rausgewachsenen Schnitt nämlich.