Airpods 2 im Sport-Test: Taugen Apples AirPods als Sportkopfhörer?

Die kleinen weißen Bluetooth-Kopfhörer wiegen jeweils nur 4 Gramm und werden einfach ins Ohr gehängt. Je nach individueller Ohrform sitzen sie trotz fehlender Gummiaufsätze recht sicher. Dort spüre ich die In-Ears so gut wie gar nicht. Dank spezieller Sensoren schalten sich die AirPods automatisch an, sobald ich sie ins Ohr hänge – auch wenn ich gerade Musik höre oder telefoniere. Dabei ist es egal, ob ich beide oder nur einen Pod benutze. Ein- und Ausschalter gibt es nicht. Auch die Bedienung läuft über Touchsensoren (Doppel-Tippen auf den Kopfhörer), die Befehle können in den Bluetooth-Einstellungen auf dem iPhone verändert werden (nächster Track, lauter, leiser, Start/Stopp). Top: Die Bluetooth-Verbindung ist sehr stabil und reicht bis zu 20 Meter. Bei Youtube-Videos oder Filmen gibt es übrigens keinen Versatz zwischen Bild und Ton.

Apples AirPods der 2. Generation gibt es jetzt mit kabellosem Lade-Case © Apple

Wie gut sind die AirPods 2 beim Sport?

Ein Aufklappen des Lade-Cases und die AirPods haben sich automatisch mit meinem iPhone verbunden. Ich teste die Kopfhörer über 4 Wochen beim Laufen, Radfahren, sowie bei verschiedenen Workouts im Gym. Top: Die In Ears aktivieren sich automatisch, wenn ich sie ins Ohr hänge, die Akkulaufzeit ist mit 5-6 Stunden mehr als ausreichend. Auch gut: Ich kann sie einohrig nutzen (zum Beispiel beim Radfahren), auch das läuft automatisch: Wenn ich den Stöpsel aus dem Ohr nehme, pausiert die Musikwiedergabe. Größter Vorteil: Ich merke die Pods kaum im Ohr.

Doch bereits beim 1. Lauf stelle ich fest, dass ein ganz großer Vorteil der AirPods auch zu einem nervigen Nachteil werden kann. Die In Ears kommen ohne Gummiadapter oder Silikonaufsätze aus, werden einfach nur ins Ohr gehängt. Bei vielen Menschen halten sie gut und sicher – aber eben nicht bei allen. Und gerade bei viel Bewegung, wie etwa beim Sport, sitzen sie möglicherweise nicht mehr so sicher im Ohr. Denn die Oberfläche ist glatt und Schweiß macht sie noch rutschiger. So passiert es auch mir beim Laufen. Links sitzt der Pod super, recht rutscht er bei mir leider. Beim Radfahren ist das kein Problem, im Gym – je nach Übung – leider doch. Lösung: Gummiaufsätze. Diese gibt es aber leider nicht von Apple, sondern nur von Drittanbietern (Hier die EarPlugs von InnoGadgets bei amazon.de bestellen). Problem: Die Qualität und Verarbeitung der Silikonaufsätze variiert stark. Plus: Da ich sie bei jedem Laden (sie passen nicht mit ins Lade-Case) entfernen muss, ist es fraglich, wie lange diese halten. Mit den Aufsätzen sind die AirPods allerdings für alle Sportarten perfekt. Ich spüre sie kaum und sie sitzen bombensicher – selbst bei Überkopf-Übungen.