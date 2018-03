Richtig Schluss machen: Die Beziehung beenden

Aller Anfang ist schwer. Doch für Partnerschaften gilt das Umgekehrte. Hier ist das Beziehungsende der schwierigste Teil – für beide! So bringen Sie es der künftigen Ex bei – und beenden Ihre Beziehung anständig

Der Anfang vom Ende ist in der Regel der schwerste Teil in der Beziehung. Wenn Sie Schluss macht ist das zwar hart, aber einfach: Ihr Handlungsspielraum tendiert gegen Null. Doch wenn Sie unzufrieden sind, müssen Sie agieren, die Frau, die Sie womöglich noch sehr gerne haben, verletzen

Das bedeutet, Sie brauchen Mumm und Einfühlungsvermögen. Einfach weglaufen, nicht mehr anrufen, staubfrei ausziehen, das ist nicht Art von Gentlemen. Im Gegenteil, dazu gehört Selbstbeherrschung: Persönlich mit ihr Schluss machen, ehrlich sein, kein Sex mit der Ex und so weiter.

>>> Bei diesen Anzeichen sollten sie die Beziehung beenden

Wie bleiben Sie fair?

„Indem man dem anderen durch sein Handeln zeigt, dass man ihn respektiert“, sagt der Organisations-Coach Mathias Voelchert aus München, der Familienunternehmen in Trennungssituationen berät. „Maßstab dafür ist die Frage: Schadet mein Verhalten einem von uns jetzt oder später?“



Diese Mindestanforderungen gelten für den Mann von Ehre:

Seien Sie ehrlich zu ihr.

Sagen Sie es persönlich.

Telefon, SMS, E-Mail oder Brief sind ungeeignet. Stehen Sie zu Ihrer Entscheidung. Gleichgültiges Verhalten erschwert die Trennung nur und stachelt den Hass an. Im schlimmsten Fall leiden Ihr Autolack, Ihr Ruf oder Ihr Haustier darunter.

Unfair wäre es auch, die Partnerin so lange mies zu behandeln, bis ihr aus Selbstschutz nichts anderes übrig bleibt, als selber Schluss zu machen. Manche denken, dadurch könnten sie eine weiße Weste behalten, aber die Verantwortung bleibt.



Andere benehmen sich in der Annahme „Dann wird’s leichter für die Frau, denn so kann sie mich schließlich hassen“ wie ein Fiesling. Der Haken daran ist nur, dass diese Frauen keinem Mann mehr vertrauen werden. Bedenken Sie: Es wird auch für Sie einfacher, wenn die Dame schneller wieder jemanden lieben kann. Dann sind Sie nämlich die Verantwortung los.

Das sind die Grundregeln in Abhängigkeit nach Beziehungsdauer

Nach einem Date: Sie haben ein paar schöne Stunden verbracht, aber mehr soll nicht draus werden? „Auch nach nur einem Date sollten Sie eine kurze Rückmeldung geben“, rät Ferdinand Krieg, Paartherapeut aus Berlin. Eine SMS reicht: „Danke für den schönen Abend, aber das wird leider nichts mit uns.“ Ihr Date weiß nun, woran es ist – und Sie ersparen sich nervige Anrufe.

Nach 3 Tagen: Es war nur ein nettes Wochenende? Wenn Sie das jetzt ehrlich zugeben, wird dieser Schnitt keine tiefen Narben hinterlassen.

Nach 3 Wochen: Aus einem Date sind ein paar mehr geworden. Jetzt wird es ernst, jedoch nicht mit Ihnen. Bedenken Sie trotzdem: „Bei der Frau ist schon eine gewisse Bindung entstanden, möglicherweise hat sie sich sogar verliebt“, sagt Krieg. Sagen Sie ihr klar, dass Sie keine Beziehung mit ihr möchten – und warum. Auf die schnelle Absage per SMS verzichten Sie. Ein Telefonat, besser ein persönliches Gespräch, ist Pflicht.

Nach 3 Monaten: Sie sind zwar ein Paar geworden, aber nüchtern betrachtet entpuppt sich die scheinbare Traumfrau als Reinfall. Der Beziehungs-Coach: „Nach etwa 3 Monaten ist die erste Verliebtheitsphase vorbei.“ Trotzdem ist die baldige Ex Teil Ihres Lebens geworden. Sie hat es verdient, dass Sie die Beziehung in einem persönlichen Gespräch beenden.

Ideal: ein neutraler Ort, mit genug Rückzugsmöglichkeiten für beide. Sie sollten ungestört sprechen können. Was gar nicht geht: sich zurückziehen und Fragen ausweichen, bis sie selbst merkt, dass Sie es beenden möchten. Schließlich sind Sie ein Mann, keine Memme.

Nach einem Jahr: Sie teilen seit mehr als einem Jahr Tisch und Bett, vielleicht wohnen Sie zusammen. Überlegen Sie sich gut, ob Sie sich wirklich trennen wollen. Ist die Idee erst auf dem Tisch, haben Sie schon etwas zerstört. Gut überlegt? Okay. Die Trennung ist ein Prozess: Oft sind mehrere Gespräche nötig. Vermeiden Sie, ihr Vorwürfe zu machen. Sprechen Sie über sich und Ihre Gefühle. Hören Sie sich auch ihre Sichtweise an – aus einer Trennung können Sie einiges für Ihre nächste Beziehung lernen. Wenn Sie den Impuls haben, nach der Trennung noch irgendwie zu helfen, fragen Sie ruhig nach. Ein „Nein“ ihrer Ex-Partnerin sollten sie aber akzeptieren.

Nach 3 Jahren: Eine lange Zeit, viele Gemeinsamkeiten: Wohnung, Haustier und Freunde. Reden Sie nicht zu Hause darüber – dort verbindet Sie zu viel miteinander. Sprechen Sie ehrlich über alles. Vielleicht ist eine Trennung auf Zeit sinnvoll. Wenn jedoch die Liebe verflogen ist, hilft nur der Abschied für immer.

Nach einer Ewigkeit: Sie haben geheiratet, gemeinsame Konten, Wohnung, womöglich Kinder. „Die Trennung findet auf verschiedenen Ebenen statt“, erklärt Krieg (www.einzelundpaartherapie.de). Viele Gespräche sind nötig. Sie trennen sich als Liebespaar, aber auch als Hausbesitzer, Wirtschaftsgemeinschaft, Eltern. Im Idealfall vermischen sich die Ebenen nicht. Die Streitereien Ihrer Beziehung haben in der Frage nach der Aufteilung Ihres Besitzes nichts verloren. Schaffen Sie nicht? Vielleicht holen Sie sich professionelle Unterstützung in einer Trennungsberatung, bei einem Therapeuten.