Burnout: Wie hoch ist Ihr Burnout-Risiko?

Zunächst müssen Auslöser von Ursachen unterschieden werden. Burnout-Coach und Sachbuchautor Bergner erklärt: "Auslöser können zum Beispiel Mobbing, Partnerschaftsprobleme, hohe zeitliche Arbeitsbelastung oder seelisch fordernde Tätigkeiten sein. All das sind äußere Faktoren bezogen auf den Betroffenen. Und all das fördert den Ausbruch von Burnout. Nur: Die Ursachen liegen woanders. Diese können zum Beispiel schon in der Kindheit liegen. Daneben spielen wichtige Persönlichkeitseigenschaften eine zentrale Rolle für das Entstehen von Burnout, beispielsweise die Neigung zu Perfektionismus, zu Idealismus, eine hohe emotionale Labilität oder Sensitivität oder die Verkopfung, also seine eigenen Gefühle regelhaft zu überhören."

Der Verlauf des Burnout-Syndroms

Zum Verlauf des Syndroms gibt es verschiedene Phasenmodelle. Alles ist allen gemeinsam: Burnout startet meist euphorisch. Negative Gefühle werden verdrängt.

"Die Anfangsphase fühlt sich subjektiv noch recht gut an: Die Betroffenen sind hyperaktiv. Sie sind also das Gegenteil dessen, was die meisten mit Burnout verbinden. Das Verhalten führt zunächst zu Anerkennung. Doch schnell kommt es zum Leitgefühl für Burnout: zur manchmal schwer aushaltbaren Unzufriedenheit", so Bergner.

In den darauffolgenden Phasen beschreiben Patienten eine zunehmende Unzufriedenheit, Angstgefühle und Gleichgültigkeit. Weil die Patienten sehr viel Zeit mit der Arbeit verbringen, mangelt es bald an der Ernährung, dem Schlaf oder an der Zeit Freunde und Bekannte zu treffen. Bald stellen sich die ersten körperlichen Symptome ein. Die Schmerzen treten insbesondere dort auf, wo der Körper schon vorher Schwachpunkte hatte, wie zum Beispiel im Rücken. In vielen Fällen treten jetzt auch Schlagprobleme auf. Die Betroffenen verlieren sich nicht selten in endlosen Gedankenschleifen und entwickeln einen Tunnelblick. Die Überforderung bedingt neue Probleme, wie zum Beispiel ein gestörtes Sozialverhalten. In der folgenden Phase kämpfen die Burnout-Betroffenen mit Schuldgefühlen und der sozialen Isolation. Es stellt sich eine Hilflosigkeit ein, die einige Betroffene kurzfristig mit Suchtmitteln bekämpfen wollen. Jetzt steht die erschöpfungsbedingte Depression kurz bevor.

Die Endphase des Burnout-Syndroms ist lebensbedrohlich. Das Immunsystem ist angeschlagen, die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Einige Betroffene denken an Selbstmord.