Casual Sex: Diese 7 Regeln musst du beim Gelegenheitssex beachten

Es ist kein One-Night-Stand, aber auch keine Beziehung. Hier erfährst du, welche Regeln du beim Casual Sex unbedingt beachten solltest, damit der Spaß nicht auf der Strecke bleibt

Roman und Lisa haben Sex miteinander, etwa alle 2 Monate. Aber Roman und Lisa sind kein Liebespaar. Sie mögen sich, würden dem anderen aber keine intimen Geheimnisse verraten und haben auch keine Zeit oder Lust auf eine Beziehung. Sie haben Spaß daran, einander zu vernaschen ohne Verpflichtungen einzugehen – sie praktizieren Casual Sex. Oder anders genannt: einen Half-Night-Stand.

Was ist Casual Sex oder Casual Dating?

Casual Sex wird auch Gelegenheitssex genannt. Er bewegt sich in einer Grauzone zwischen einem One-Night-Stand und einer romantischen Beziehung. Anders als beim One-Night-Stand kennen sich die Partner, die sich zum Sex verabreden, aber schon. Und anders als in einer Beziehung spielen romantische Gefühle beim Casual Dating keine Rolle – allenfalls Sympathie und körperliche Anziehung sind mit im Spiel. Den Partner, den man regelmäßig zum Sex trifft, nennt man "Fuck-Buddy". Wird eine Freundschaft daraus, ist auch die Bezeichnung "Friends with Benefits", also Freunde mit Vorzügen, geläufig.

Was sind die Vor- und Nachteile von Casual Sex?

Immer mehr Menschen betreiben Casual Dating. Das muss Gründe haben. Das sind die größten Vorteile von Casual Sex: